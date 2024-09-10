"Воюй або працюй" по-новому: що може змінитись у системі економічного бронювання працівників

Нова система має вирішити ключові завдання

У Кабміні змушені змінити концепцію "воюй або працюй". З’ясувалося, що вона не повністю відповідає поняттю економічного бронювання, оскільки рішення приймаються урядом у тісній співпраці з військовими, вважає прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Таку думку він висловив на пресконференції 10 вересня. Зокрема, зараз український уряд активно працює над удосконаленням системи бронювання, визначеної постановою Кабміну. Посадовці радяться з експертами, в тому числі й військовими, аби знайти справедливе рішення.

Нова система бронювання, на думку Шмигаля, має вирішити кілька ключових завдань. По-перше, вона спрямована на створення додаткових робочих місць, що сприятиме економічному зростанню. По-друге, планується підвищення заробітних плат, що може стимулювати продуктивність праці. І по-третє, реформа покликана сприяти поверненню українців, які виїхали за кордон, що є важливим для відновлення людського капіталу країни.

"Коли ми говоримо про принцип "воюй або працюй", ми хочемо вдосконалити цей підхід до бронювання. Сьогодні ми шукаємо шлях, як вирішити три проблеми: створення додаткових робочих місць, підвищення зарплати, питання повернення українців в Україну", — сказав Шмигаль.

Нова система має запобігти зловживанням. Шмигаль наголошує, що не може бути й мови про те, щоб люди "відкупилися" від військової служби. Це має стати "червоною лінією" у впровадженні нових правил. Натомість процес бронювання повинен стати максимально прозорим, щоб було зрозуміло, на яких підставах той чи інший працівник отримує відстрочку від мобілізації.

Наразі розглядаються різні моделі економічного бронювання, включно зі сплатою спеціального збору за бронювання працівників, бронюванням на підставі рівня заробітної плати, а також змішану модель. Ці підходи обговорюються з експертами та військовими для знаходження оптимального рішення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що не так з економічним бронюванням. Про це розповів економічний аналітик Павло Себастьянович.