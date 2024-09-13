Все понимают, но молчат: почему Генштаб и Минобороны боятся разговоров об экономическом бронировании
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Тема бронирования уже запустила дискуссии вокруг отпусков и ротаций
Генштаб ВСУ и Минобороны Украины не против идеи экономического бронирования, однако имеют свои резоны, побуждающие их не выражать публично свою точку зрения. При этом в Вооруженных Силах надеются, что смогут получить дополнительные финансовые поступления.
Об этом "Телеграфу" рассказал глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.
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По словам нардепа, от Минобороны и Генштаба не было заявлений, что они по каким-либо причинам могли бы быть против.
– У нас никогда не было такого, что они против, потому что тоже понимают ситуацию с бюджетом и этот бюджет касается их непосредственно и наших военнослужащих, которых нужно дальше обеспечивать, тренировать, одевать, обучать. Они не могут быть публично и за, потому что опасаются того, как это повлияет на мобилизационный процесс, – говорит глава парламентского комитета.
По его словам, Верховная Рада очень конструктивно общается с Кабмином, со всеми причастными министерствами, поэтому жесткой оппозиции введению экономического бронирования нет.
– Конечно, есть осторожный скепсис у кого-то, но это уже наша работа – цифрами убедить, что мобилизация от этого не пострадает. Более того, мы их сможем профинансировать. Вооруженные Силы от этого не пострадают, более того, мы сможем дать им дополнительные деньги, — подчеркнул он.
Бизнес, как уверяет Наталуха, также не пострадает от экономического бронирования:
– Мы дадим предсказуемость и надеемся, что вся дискуссия вокруг бронирования уже запустила параллельно дискуссии вокруг отпусков и ротаций. Мы надеемся, что военный блок также нарабатывает какую-то модель со своей стороны.
Напомним, экономический аналитик Павел Себастьянович объяснил "Телеграфу", что не так с экономическим бронированием.