Економічне бронювання: коли може запрацювати в Україні та які є варіанти

Зараз обирають модель бронювання

Уряд в Україні працює над впровадженням економічного бронювання від мобілізації. Така можливість у країні може з'явитися вже до кінця поточного року.

Про це "Телеграфу" розповів голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. За його словами, ця тема у країні зараз рухається достатньо активно.

"Ми дуже раді, що Уряд в принципі знайшов якусь конфігурацію, яку він, я думаю, запостить найближчим часом через постанови. Ми чули виступ прем'єр-міністра "Або працюй, або воюй". Це про це. Ми рухаємося так само разом спільно вже, тобто не лише парламент, а спільно з Урядом. Координуємось з приводу якоїсь майбутньої моделі", — каже Наталуха.

Він вважає, що вже до кінця поточного року ця модель вже запрацює. Питання тільки в тому, яка модель зараз йде розрахунок сценарії. Для того, щоб зрозуміти, яка з трьох запропонованих моделей може реалістично принести скільки, і скільки вона може забронювати спеціалістам.

На початку року обговорювалася, у тому числі модель групи Наталухи. Вона базувалася на впровадженні нового квазіподатку, подібного до військового збору. Роботодавець за бронювання працівника щомісяця сплачуватиме 20 тисяч гривень. Така можливість також була б доступна і для ФОПів.

"Базова (модель, — Ред.), 20 тисяч. 34 з половиною тисячі гривень — друга модель, і третя — гібридна модель. По кожній з цих трьох моделей зараз триває консультації і розрахунки.

Чому саме Уряд приймає рішення

"Ми не хочемо розсинхронізовуватися з Кабінетом Міністрів, бо все одно вони будуть впроваджувати це на своєму рівні. І тому нам важливо, щоб ми всі були на одній сторінці. Тому парламент, на мою думку, це досі реалістично. Питання в тому, що це буде нелегко це буде важко, але нам буде точно легше це робити, якщо в нас буде суттєва підтримка уряду стосовно конкретної моделі, вже з повноцінними їхніми розрахунками і підтвердженнями того, що той чи інший сценарій, на їх думку, є реалістичним. Тому робота іде, робота кипить", — сказав Наталуха.

Також він сподівається, що найближчим часом буде почута якась конкретика по ротаціях й відпустках від Міністерства оборони та Генерального штабу.

"Таким чином збалансуємо ці два треки. Це буде чесно", — додав співрозмовник.

До кінця року рішення може бути прийнято

Наталуха вважає, що вже до кінця 2024 року рішення набере чинності. Він каже, що економічне бронювання може дати додаткове наповнення для бюджету і це дуже важливо.

"Я думаю, що так. Це, напевно, пов'язано з бюджетним процесом? Це, звісно, пов'язано з бюджетним процесом, це, звісно, пов'язано з цим, тому що ми від початку говорили про те, що економічне бронювання може дати додаткове наповнення для бюджету і це грає свою роль, безумовно. Ну, але, звісно, є ще аспект політично-військовий і тут має бути, напевно, формальне слово за керівництвом країни. Тому що ми всі працюємо як одна велика команда", — пояснив голова парламентського комітету.

Генштаб та Міноборони не проти ідеї економічного бронювання

За словами Наталухи, від Міноборони та Генштабу не було заяв, що вони з якихось причин могли б бути проти.

"У нас ніколи не було такого, що вони проти, тому що вони теж розуміють ситуацію з бюджетом і цей бюджет стосується їх безпосередньо і наших військовослужбовців, яких треба далі забезпечувати, тренувати, одягати, навчати. Вони не можуть, очевидно, бути публічно і за, тому що вони у своєму побоюванні з приводу того, як це вплине на мобілізаційний процес.

Але ми дуже конструктивно спілкуємося з урядом, з усіма міністерствами, тому, знаєте, жорсткої опозиції немає. Звісно, є такий обережний, може, скепсис у когось, але це вже наша робота цифрами переконати, що мобілізація від цього не постраждає. Щобільше, ми їх зможемо профінансувати. Збройні сили від цього не постраждають, щобільше, ми зможемо дати їм додаткові гроші", — підкреслив він.

Бізнес, як запевняє Наталуха, не постраждає від цього:

"Ми дамо і передбачуваність і сподіваємося, що вся ця дискусія навколо бронювання вже запустила паралельно дискусії довкола відпусток і ротацій. Ми сподіваємось, що військовий блок так само напрацьовує якусь модель зі своєї сторони".

До якої моделі більше схильні в Кабміні

Співрозмовник пояснив, що у Кабміні хочуть уникнути зменшення податкової бази.

"Дивіться, я вам скажу інакше там є. Там є бажання за будь-яких умов уникнути зменшення податкової бази, тобто якоїсь оптимізації за рахунок переходу на мінімальні заробітні плати й так далі, і тому подібне. Тому мені здається, що буде все-таки щось ближче до другої", — розповів виданню Наталуха.

Нижня межа бронювання — 30 тисяч гривень

Така модель можлива, як каже Наталуха. Але, можливо, з якимись модифікаціями.

"Але знову таки, я тут не можу говорити, тому що я не бачу ще ніякого фінального рішення. Воно в процесі напрацювання. Цілком можливо, що коли воно з'явиться, воно буде інакшим. Тобто це питання не персональних вподобань. Це питання суто цифр і розрахунків. Вони порахують, вони побачать, і я думаю, що буде позначатися зрозуміло", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Кабінеті міністрів змушені змінити концепцію "воюй або працюй". Як виявилося, вона не повністю відповідає поняттю економічного бронювання.