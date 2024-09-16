Россияне разрушили основную башню шахты "Южнодонбасская-3": фото и карта
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Шахта – основной укрепрайон, на котором держат оборону ВСУ
Россияне, активно давящие по линии фронта в Донецкой области, разрушили башню шахты "Южнодонбасская-3 имени Сургая". Соответствующие кадры уже просочились в сеть.
Их публикуют российские телеграммы-каналы. Отметим, шахта, башню которой разрушили военные РФ, расположена между населенными пунктами Водяное и Богоявленко.
Это предприятие прекратило работу в начале широкомасштабного вторжения из-за обстрелов. После захвата русской армией села Водяное, находящегося северо-восточнее Угледара, эта шахта стала основным укрепрайоном, на котором держат оборону воины ВСУ.
На этой позиции защитники Украины защищают ключевой логистический маршрут, по которому идет поставка БК и провизии в Угледар, а именно дорогу, которая находится в 4 км от шахты. На карте DeepState отмечено, что уже половина шахты находится под контролем россиян.
Если эта позиция будет потеряна, армия России сможет перерезать единственный путь снабжения ВСУ в Угледаре. Это значительно ухудшит ситуацию в городе, и, возможно, приведет к тому, что Силы Обороны будут вынуждены оставить свои позиции.
Ранее "Телеграф" писал, что на Донетчине в Покровске был окончательно разрушен путепровод "Восточный". Россияне наносили несколько ударов, в результате которых Горбатый мост упал на железнодорожные пути.