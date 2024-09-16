Россияне разрушили основную башню шахты "Южнодонбасская-3": фото и карта

Шахта – основной укрепрайон, на котором держат оборону ВСУ

Россияне, активно давящие по линии фронта в Донецкой области, разрушили башню шахты "Южнодонбасская-3 имени Сургая". Соответствующие кадры уже просочились в сеть.

Их публикуют российские телеграммы-каналы. Отметим, шахта, башню которой разрушили военные РФ, расположена между населенными пунктами Водяное и Богоявленко.

Это предприятие прекратило работу в начале широкомасштабного вторжения из-за обстрелов. После захвата русской армией села Водяное, находящегося северо-восточнее Угледара, эта шахта стала основным укрепрайоном, на котором держат оборону воины ВСУ.

Подрыв башни россиянами

Подрыв башни россиянами

Шахта на карте

На этой позиции защитники Украины защищают ключевой логистический маршрут, по которому идет поставка БК и провизии в Угледар, а именно дорогу, которая находится в 4 км от шахты. На карте DeepState отмечено, что уже половина шахты находится под контролем россиян.

Расстояние от линии боевых действий до ключевого логистического маршрута на карте Deep State

Если эта позиция будет потеряна, армия России сможет перерезать единственный путь снабжения ВСУ в Угледаре. Это значительно ухудшит ситуацию в городе, и, возможно, приведет к тому, что Силы Обороны будут вынуждены оставить свои позиции.

Ранее "Телеграф" писал, что на Донетчине в Покровске был окончательно разрушен путепровод "Восточный". Россияне наносили несколько ударов, в результате которых Горбатый мост упал на железнодорожные пути.