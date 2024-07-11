Кияни просять перейменувати вулицю столиці на честь Героя України: петиція вже зібрала всі підписи

Російським топонімам не місце в міському просторі Києва

Кияни просять перейменувати вулицю міста на честь полеглого воїна Павла Петриченка. Йдеться про вулицю Волго-Донську, яка названа на честь судноплавного каналу імені Леніна на території Росії.

Відповідна петиція з'явилася на офіційному сайті Київської міської ради. Менше ніж за добу вона набрала необхідні шість тисяч підписів.

"На третій рік повномасштабної агресії росії проти України в Дарницькому районі місті Києва досі є вулиця Волго-Донська, названа на честь Волго-Донського судноплавного каналу імені Леніна на території держави-агресора. Російським топонімам не місце в міському просторі столиці України. Київ має шанувати своїх Героїв, які віддали свої життя за Україну", — зазначає автор петиції.

Вулиця Волго-Донська у Дарницькому районі

У петиції наголошується, що Павло Петриченко присвятив своє життя розбудові громадянського суспільства в Україні та значну увагу приділяв проблемам столиці.

Павло Петриченко відомий своєю активною громадською діяльністю та участю в історичних подіях України. Він був учасником Євромайдану та Революції Гідності, де відіграв важливу роль у боротьбі за демократичні цінності та права людини. Крім того, Петриченко був одним із лідерів руху "Хто замовив Катю Гандзюк?", а також активно підтримував акції на захист Сергія Стерненка.

"З початком великої війни він став одним із керівників Благодійного фонду Сергія Притули, а після битви за Київ ухвалив рішення долучитись до війська. Павло воював на півдні та сході України, брав активну учать у звільненні Херсонщини, у найзапекліших боях на сході України – за Авдіївку, Кліщіївку, Красногорівку, знищив десятки одиниць ворожої техніки й сотні окупантів", — пише автор.

Петиція з ініціативою перейменувати вулицю на честь Павла Петриченка

Нагадуємо, Павло Петриченко загинув на Донбасі 15 квітня 2024 року під час виконання бойових завдань. Павло проходив службу у лавах 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві виділили землю під сквер імені легендарного воїна "Да Вінчі". Дмитро воював з 18 років і став наймолодшим добровольцем, який отримав звання Героя України.