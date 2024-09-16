Минуту молчания в Украине хотят объявлять по-новому: что именно предлагают

Минута молчания начинается ежедневно в 9:00

Президента Владимира Зеленского призвали изменить подход к реализации ежедневной общенациональной минуты молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии России. О ее начале предлагается использовать системы оповещения о воздушной тревоге.

Об этом сообщила народный депутат Наталья Пипа. Она напомнила, что с 16 марта 2022 года действует указ президента об общенациональной минуте молчания.

"Однако эти два года минута молчания проводится в основном в учебных заведениях, а во всех других сферах жизни – по инициативе общественных активистов Moment of honor community и сознательного, социально ответственного бизнеса. В некоторых городах семьи военных проводят минуту молчания, перекрывая центральные улицы в 9:00. И только иногда, на улицах и площадях минута молчания проводится централизованно, по инициативе местного самоуправления", — отметила депутат.

Она сообщила, что подала депутатский запрос президенту с просьбой, чтобы правительство применило лучшую практическую реализацию соответствующего указа главы государства. В частности, Пипа предлагает использовать системы оповещения гражданской защиты или другие инструменты для объявления общенациональной минуты молчания на улицах.

В свою очередь в общественной организации "Вшануй" также призвали президента усилить работу по оказанию почестей памяти. Речь идет именно о минуте молчания. Также ОО призвала премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля внедрить и проконтролировать, как именно это поручение будут выполнять на местах.

"Призываем народных депутатов Украины, которым не безразлична культура памяти, подписать это обращение. Изменения работают, когда одновременно и в гражданском обществе, и во власти есть люди, которые хотят эти изменения внедрять", — говорится в сообщении.

Напомним, на сайте Кабинета Министров Украины появилась петиция о создании языковой полиции. Также в ней просят об увольнении уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.