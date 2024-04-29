Українці продовжують вестись: у Мінʼюсті попередили про шахрайську схему з петиціями про Героїв

Злочинці отримують доступ до акаунту лише у декілька кліків

У популярному месенджері WhatsApp шахраї продовжують використовувати схему з несправжніми петиціями про присвоєння звання "Героя України" загиблим захисникам. Викравши акаунт, зловмисники розсилають повідомлення та закликаються перейти за посиланням.

Про схему нагадало Міністерство юстиції. Зазначається, що у результаті необачного користувача перекидає на фейковий сайт, який імітує офіційну вебсторінку "Електронних петицій".

Опісля необхідно ввести номер телефону та отримати код, а після його введення зловмисники отримують доступ до акаунту WhatsApp. У результаті зловмисники можуть читати повідомлення, бачити фото та відео, а також надсилати повідомлення від імені користувача.

Мін'юст також надав рекомендації Держспецзв’язку, як захиститися від шахраїв:

не переходьте за посиланнями в підозрілих повідомленнях WhatsApp;

перевіряйте доменне ім’я сайту, перш ніж вводити будь-які дані. Офіційна сторінка "Електронних петицій" розміщена за адресою: https://petition.president.gov.ua/;

ніколи не вводьте код, отриманий через SMS, на сторонніх сайтах;

ставтеся критично до будь-яких закликів перейти за посиланням чи відсканувати QR-код;

налаштуйте двофакторну автентифікацію;

звертайтеся в CERT-UA у разі виявлення підозрілої активності за електронною адресою [email protected] або телефоном +38 (044) 281-88-25.

Раніше "Телеграф" писав, що відому волонтерку Лесю Литвинову намагались ошукати шахраї, які вигадали нову схему з використанням Monobank. Невідомі створили переконливу копію чату підтримки банку у Telegram та намагались отримати доступ до банки зі збором коштів.