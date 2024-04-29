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Українці продовжують вестись: у Мінʼюсті попередили про шахрайську схему з петиціями про Героїв

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
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Автор
Шахраї крадуть акаунти користувачів Новина оновлена 29 квітня 2024, 12:08
Шахраї крадуть акаунти користувачів. Фото pinterest.com

Злочинці отримують доступ до акаунту лише у декілька кліків

У популярному месенджері WhatsApp шахраї продовжують використовувати схему з несправжніми петиціями про присвоєння звання "Героя України" загиблим захисникам. Викравши акаунт, зловмисники розсилають повідомлення та закликаються перейти за посиланням.

Про схему нагадало Міністерство юстиції. Зазначається, що у результаті необачного користувача перекидає на фейковий сайт, який імітує офіційну вебсторінку "Електронних петицій".

Опісля необхідно ввести номер телефону та отримати код, а після його введення зловмисники отримують доступ до акаунту WhatsApp. У результаті зловмисники можуть читати повідомлення, бачити фото та відео, а також надсилати повідомлення від імені користувача.

Мін'юст також надав рекомендації Держспецзв’язку, як захиститися від шахраїв:

  • не переходьте за посиланнями в підозрілих повідомленнях WhatsApp;
  • перевіряйте доменне ім’я сайту, перш ніж вводити будь-які дані. Офіційна сторінка "Електронних петицій" розміщена за адресою: https://petition.president.gov.ua/;
  • ніколи не вводьте код, отриманий через SMS, на сторонніх сайтах;
  • ставтеся критично до будь-яких закликів перейти за посиланням чи відсканувати QR-код;
  • налаштуйте двофакторну автентифікацію;
  • звертайтеся в CERT-UA у разі виявлення підозрілої активності за електронною адресою [email protected] або телефоном +38 (044) 281-88-25.

Раніше "Телеграф" писав, що відому волонтерку Лесю Литвинову намагались ошукати шахраї, які вигадали нову схему з використанням Monobank. Невідомі створили переконливу копію чату підтримки банку у Telegram та намагались отримати доступ до банки зі збором коштів.

Теги:
#Шахрайство #WhatsApp