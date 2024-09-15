В Україні може зʼявитись мовна поліція: що це значить, як працюватиме

Важливо, щоб українська мова була належно захищена і підтримана в публічному просторі

На сайті Кабінету Міністрів України з'явилась петиція про створення мовної поліції. Також в ній просять про звільнення Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.

Що хочуть автори петиції

Ми, громадяни України, звертаємося з проханням звільнити з посади Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя та створити новий державний орган — Мовну поліцію, яка забезпечуватиме ефективний контроль за виконанням Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", — йдеться у тексті.

Автор наголошує, що в умовах гібридної війни та інформаційної агресії важливо, щоб українська мова була належно захищена і підтримана в публічному просторі. За його словами, чинний інститут Уповноваженого не справляється з цим завданням, що негативно впливає на статус української мови.

У петиції пропонують:

Створити мовну поліцію для ефективного контролю за виконанням мовного законодавства;

забезпечити, щоб новий орган мав можливість активно реагувати на порушення та забезпечувати виконання мовного закону;

забезпечити прозорість і доступність процедури подання скарг, полегшити їх подання для громадян.

На момент публікації петиція зібрала вже 1 642 підписів з 25 000 потрібних.

Нагадаємо, в Івано-Франківську запровадять програму по опанування української мови. У місті боротимуться з двомовністю.

З чого саме буде складатиметься ця мовна програма уповноважений із захисту державної мови не уточнив. Більш детальної інформації про те, як планують боротися з двомовністю Кремінь теж не озвучив.

Однак мер міста Руслан Марцінків ще вчора повідомив, що в Івано-Франківську з'являться "мовні інспектори". Вони протидіятимуть поширенню російської мови на вулицях міста. Як само це відбуватиметься він не уточнив. Але підкреслив, що у місті побільшало людей, які спілкуються російською. Відомо лише те, що мовний патруль почне працювати з жовтня.

Раніше "Телеграф" повідомив, як люди сприйняли цю новину. Судячи з коментарів в мережі, не всім прийшлась до вподоби ідея місцевої влади.