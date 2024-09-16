Треба донести 3 ключові моменти: політолог розкрив головні завдання України на Генасамблеї ООН

Політолог Євген Магда вважає, що Україні не слід зациклюватись лише на виборах у США

Сесія Генеральної Асамблеї ООН у вересні стане важливим майданчиком для української дипломатії. Виступ президента Володимира Зеленського на цьому заході може суттєво вплинути на подальшу міжнародну підтримку України.

Український політолог, історик, журналіст, директор Інституту світової політики Євген Магда проаналізував ключові аспекти, на яких має зосередитися українська делегація. У коментарі "Телеграфу" він також наголосив на необхідності адаптувати меседжі до специфіки міжнародної аудиторії та важливості зустрічі з президентом США Джо Байденом.

Євген Магда зазначив, що аудиторія Генасамблеї ООН відрізняється від звичної для українського президента. "Там будуть люди, які представляють країни Африки та Азії. Тому не зайвим буде згадати, що Україна веде антиколоніальну війну. До того ж, багато політиків не пам'ятають про те, що Україна була колонією РФ. І ще треба згадати, що ми ведемо боротьбу за незалежність — це також буде важливим для багатьох представників глобального півдня", — наголосив політолог.

Головним завданням візиту української делегації, на думку експерта, буде зустріч з президентом США Джо Байденом. Однак Магда скептично оцінює можливість оприлюднення Зеленським всіх деталей мирного плану Байдену. Він пояснює це логікою поведінки американського президента та наближенням кінця його президентської каденції.

Політолог підкреслив важливість демонстрації ролі України у глобальному контексті: "Щоб Україна отримувала допомогу і розраховувала на її збільшення, ми маємо показати, що ми є вістрям у боротьбі між добром і злом, що це в інтересах США, і тому Україну варто підтримувати".

Євген Магда висловив сумніви щодо доцільності зустрічей президента Зеленського з віцепрезидентом Камалою Гарріс та екс-президентом Дональдом Трампом. "Складно уявити, що має сказати український президент політичним супротивникам на фініші їхньої передвиборчої гонки", — зазначив експерт.

Політолог наголосив на необхідності збереження двопартійної підтримки США. Він радить звертати увагу не лише на президентські вибори, а й на майбутні вибори до Палати представників.

Експерт підкреслив, що українська делегація має зосередитися на демонстрації ролі України у глобальній боротьбі за демократію та незалежність. Важливо донести до міжнародної спільноти, що підтримка України — це інвестиція у світову безпеку та стабільність.

Довідка. Генеральна Асамблея ООН — головний дорадчий орган Організації Об'єднаних Націй. Щорічна сесія Генасамблеї відбувається у вересні в Нью-Йорку. У ній беруть участь представники всіх 193 країн-членів ООН. Це майданчик для обговорення глобальних проблем та прийняття резолюцій з ключових міжнародних питань.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що Жозеп Боррель рішуче відкинув ідею "мирної угоди" з путінською Росією найближчим часом. Також він наголосив, що РФ має відповісти за свої дії в Україні.