У США істерика через новий замах на Трампа: що сталося насправді

Політик у безпеці

Неподалік гольф-клубу кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа у Флориді сталася стрілянина. Сам політик не постраждав.

Про це повідомило видання New York Post із посиланням на джерела у правоохоронних органах. Зазначається, що співробітники Секретної служби США (USSS) відреагували на перестрілку біля клубу, однак інших деталей не наведено.

За деякою інформацією, стрілянина сталася, коли республіканець виходив із будівлі. Однак незрозуміло, чи він був ціллю стрільця.

Пізніше з’явилася заява представника його виборчої кампанії Стівена Чунга, в якій повідомляється, що політику нічого не загрожує.

"Президент Трамп у безпеці після пострілів у його районі. Наразі жодних подробиць немає", — повідомив Чунг.

Політик грав у гольф у Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч (Флорида), але після стрілянини поле негайно закрили.

Інформація про замах спочатку з’явилася у сенатора Марджорі Тейлор Грін, яка відома своїми проросійськими висловлюваннями та підтримкою конспірологічних теорій.

"Вони намагаються його вбити. Вони зроблять все, щоб перешкодити йому перемогти", — написала вона в соцмережі X, але пізніше уточнила, що з Трампом все добре.

Як повідомлялося раніше, перший замах на Дональда Трампа стався 13 липня під час передвиборчого мітингу у штаті Пенсільванія. Тоді 20-річний Томас Метью Крукс зробив кілька пострілів з карабіна, одна куля лише зачепила вухо політика, а друга смертельно поранила випадкового глядача за його спиною. Стрілка була ліквідована на місці.

На початку серпня також стало відомо про затримання громадянина Пакистану Асіфа Мерчанта, який готував замах на американських політиків та посадових осіб на території США.