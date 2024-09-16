Політтехнолог спеціально для "Телеграфу" прокоментував можливі наслідки замаху на Трампа для України.

Колишній президент США Дональд Трамп пережив уже два замахи на своє життя з початку передвиборчої кампанії. Інцидент став справжнім шоком для США напередодні завершення передвиборчих перегонів. Та цей випадок особливий. Він привернув особливу увагу через можливий "український слід". Адже підозрюваний у замаху Веслі Рут висловлював у соцмережах свою підтримку Україні.

Політтехнолог Олексій Якубін спеціально для "Телеграфу" прокоментував ситуацію, зазначивши, що американські вибори нагадують "великий політичний водевіль". За його словами, це відображає як традиції американського процесу, так і високий рівень боротьби між кандидатами.

"Ми бачимо, що рівень поляризації, інтенсифікації, взаємних звинувачень власне і створює атмосферу, що це (випадки на кшталт замаху на Трампа, — Ред.) стає можливим", — зауважив Якубін.

Експерт нагадав про реакцію американського суспільства на першу спробу замаху на Трампа. Навіть ті, хто не підтримував його, були шоковані можливістю таких подій під час виборів у США.

Якубін звернув увагу на те, що західні ЗМІ пишуть про підтримку України стрільцем. Частина американських виборців безумовно будуть це сприймати як нагадування про українську тему. Та для Трампа це зіграє на руку. "Він цю історію використає, і саме вона поверне його в центр політичного обговорення". Він вважає, що Трамп може перетворити ці напади на показник того, що є люди, які серйозно його бояться. Водночас Камалі Гарріс буде важко зараз, адже через цей замах вона втратила увагу частини виборців.

Щодо можливості прив'язати Україну до нападу на Трампа, Якубін висловив сумнів: "Навряд чи це хтось буде робити, хіба на конспірологічному рівні".

Раніше "Телеграф" також писав, що відомо про підозрюваного у ймовірному замаху на Трампа. Маск, Гарріс та Байден також відреагували на інцидент.