Надо донести 3 ключевых момента: политолог раскрыл главные задачи Украины на Генассамблее ООН

Политолог Евгений Магда считает, что Украине не следует зацикливаться только на выборах в США

Сессия Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре станет важной площадкой украинской дипломатии. Выступление президента Владимира Зеленского на этом мероприятии может оказать существенное влияние на дальнейшую международную поддержку Украины.

Украинский политолог, историк, журналист, директор Института мировой политики Евгений Магда проанализировал ключевые аспекты, где должна сосредоточиться украинская делегация. В комментарии "Телеграфу" он также подчеркнул необходимость адаптировать месседжи к специфике международной аудитории и важности встречи с президентом США Джо Байденом.

Евгений Магда отметил, что аудитория Генассамблеи ООН отличается от обычной для украинского президента. "Там будут люди, представляющие страны Африки и Азии. Поэтому не лишним будет вспомнить, что Украина ведет антиколониальную войну. К тому же многие политики не помнят о том, что Украина была колонией РФ. И еще надо вспомнить, что мы ведем борьбу за независимость — это также будет важным для многих представителей глобального юга", — подчеркнул политолог.

Главной задачей визита украинской делегации, по мнению эксперта, станет встреча с президентом США Джо Байденом. Однако Магда скептически оценивает возможность обнародования Зеленским всех деталей мирного плана Байдена. Он объясняет это логикой поведения американского президента и приближением конца его президентской каденции.

Политолог подчеркнул важность демонстрации роли Украины в глобальном контексте: "Чтобы Украина получала помощь и рассчитывала на ее увеличение, мы должны показать, что мы — острие в борьбе между добром и злом, что это в интересах США, и поэтому Украину следует поддерживать".

Евгений Магда выразил сомнения в целесообразности встреч президента Зеленского с вице-президентом Камалой Гаррис и экс-президентом Дональдом Трампом. "Сложно представить, что должен сказать украинский президент политическим противникам на финише их предвыборной гонки", — отметил эксперт.

Политолог отметил необходимость сохранения двухпартийной поддержки США. Он советует обращать внимание не только на президентские выборы, но и на предстоящие выборы в Палату представителей.

Эксперт подчеркнул, что украинская делегация должна сконцентрироваться на демонстрации роли Украины в глобальной борьбе за демократию и независимость. Важно донести до международного сообщества, что поддержка Украины – это инвестиция в мировую безопасность и стабильность.

Справка. Генеральная Ассамблея ООН – главный совещательный орган Организации Объединенных Наций. Ежегодная сессия Генассамблеи проходит в сентябре в Нью-Йорке. В нем принимают участие представители всех 193 стран-членов ООН. Это площадка для обсуждения глобальных проблем и резолюций по ключевым международным вопросам.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что Жозеп Боррель решительно отверг идею "мирного соглашения" с путинской Россией в ближайшее время. Также он подчеркнул, что РФ должна ответить за свои действия в Украине.