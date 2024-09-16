"У ЄС також є червоні лінії": Боррель про можливість мирної угоди з РФ

Росія має відповісти за свої дії в Україн

Європейський Союз (ЄС) не змінить своє ставлення до Росії, поки триває війна проти України. Таку позицію висловив високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Дипломат рішуче відкинув ідею "мирної угоди" з путінською Росією найближчим часом і наголосив, що РФ має відповісти за свої дії в Україні. Про це повідомляє видання Euractiv.

Політик нагадав про ордери на арешт Путіна та його оточення, видані Міжнародним кримінальним судом за воєнні злочини. Він підкреслив, що ЄС також має "червоні лінії" у відносинах з Росією.

Боррель звернув увагу на максималістські вимоги Путіна щодо України. За його словами, російський лідер прагне завоювати Україну, підкорити український народ і, можливо, має ширші амбіції.

"Путін, здається, все більше одержимий відновленням Російської імперії як свого основного спадку", — зазначив високопосадовець ЄС.

Щодо можливості перезавантаження відносин з Росією, Боррель висловився скептично. Він вказав, що певні зміни можуть відбутися лише у віддаленому майбутньому, після війни.

Нагадаємо, у липні ЄС продовжив санкції проти Росії. Вони стосуються торгівлі, фінансів, технологій. Також заборонено ввозити російську нафту морем, відключено російські банки від SWIFT, припинено роботу кремлівських ЗМІ в ЄС.

Санкції діятимуть, доки Росія порушує міжнародне право. Це головний спосіб тиску на агресора.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Боррель не виключив присутності Росії на другому саміті миру, але назвав важливу умову.