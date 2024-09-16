Зеленський виступить на Генасамблеї ООН: про що говоритиме президент

Дебати стануть місцем узгодження ключових питань подальшої підтримки України

Президент України Володимир Зеленський виступить на загальних дебатах в межах Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Захід розпочнеться 24 вересня, того ж дня там виступить президент США Джо Байден. Лідер України візьме слово наступного дня, 25 вересня.

Про це повідомляє видання "Голос Америки". Зазначається, що дебати стануть місцем узгодження ключових питань подальшої підтримки України у боротьбі проти російської агресії.

"Зокрема, йтиметься про згоду держав, які постачають Україні так звану далекобійну зброю, на застосування її проти цілей вглибині російської території, звідки Росія завдає кривавих і руйнівних ударів по українських містах", — пише видання.

Так, за словами міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Ламмі в межах заходу будуть продовжені "головні теми", на кшталт, дозволу Україні на далекобійні удари по території РФ.

"Важливо, щоб союзники, які підтримують Україну, мали спільну стратегію", — цитує слова Ламмі видання.

Загальні дебати на Генасамблеї ООН починаються 24 вересня і того ж дня там має виступити президент США Джо Байден, а наступного дня — 25 вересня слово візьме президент України Володимир Зеленський.

До слова, раніше Зеленський говорив про те, що планує особисто ознайомити західних партнерів і зокрема президента Байдена, а також кандидатів на президентських виборах у США Дональда Трампа і Камалу Гарріс з так званим "планом перемоги". Ймовірно, це відбудеться саме в межах Генасамблеї ООН.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що США можуть дозволити Україні бити західними ракетами вглиб РФ, але за однієї умови.