Небезпека близько: в Чехії назвали Росію найбільшою загрозою з часів Другої світової

Громадянам Чехії не слід сприймати війну в Україні, як щось далеке від них

Зараз ситуація з безпекою у світі є найсерйознішою з часів Другої світової війни. Причина цього – агресивна поведінка російського терористичного режиму, який розв'язав війну проти України.

Про це заявив голова чеської Служби інформації та безпеки Міхал Куделка, пише видання České noviny. За його словами, країни світу повинні бути готові до нових ризиків.

Окрім того, зазначив він, громадянам Чехії не слід сприймати війну в Україні, як щось далеке від них. Якщо Україна не зможе відбитися від російських терористів, настане черга інших країн Європи й чехи відчують на собі все, що відчувають зараз українці.

"Те, що російські солдати роблять в Україні або палестинські терористи в Ізраїлі, вони б зробили й тут без жодної жалості. Агресивна Російська Федерація являє собою велику загрозу для демократичних країн Європи, зокрема для Чехії", – резюмував він.

Як повідомлялося раніше, Чехія закупила близько 800 тисяч артилерійських снарядів, які почнуть передавати українській армії найближчим часом, але постачатимуться протягом усього року. Крім того, за чеською ініціативою можливе придбання ще 700 тисяч боєприпасів із країн за межами НАТО.

Також Чехія, яка зголосилася допомогти Україні вирішити снарядний голод і вже оголосила про постачання 800 тисяч артилерійських боєприпасів, може розширити програму допомоги. Тим самим ЗСУ можуть отримати від цієї європейської країни приблизно вдвічі більше снарядів.