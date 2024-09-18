"Велика доля радянщини": відомий військовий назвав головні помилки ЗСУ на війні

Командири можуть показувати вищому керівництву гарну картинку замість правди

Командир підрозділу "Kurt and Company" з 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу назвав найбільші помилки, які й досі чинять в ЗСУ. На думку військового, це відгомін "совєтщини" в українському війську.

Свою думку "Курт" висловив в інтерв’ю виданню "РБК-Україна". Зауважив, що низки помилок припускаються і нині. Так, за словами військового, перша помилка, якої й досі припускаються, відбувається під час заходу на позиції чи ротації.

"Деякі командири не розробляють план заходу на позиції. Це велика помилка, тому що завести підрозділ на позиції – це дуже велика робота і це ціла операція", — зауважив "Курт".

"У мене невеликий підрозділ. Я завжди, якщо ми заходимо на якусь позицію нову, в першу чергу завжди їду сам, перший. Дивлюсь, куди мені потрібно завести людей, що потрібно. Беру як мінімум з собою одного бійця, який з тієї групи, яка туди буде заходити, він пише список, що нам потрібно", — розповів військовий.

За словами Курта, перед заходом на позицію, він разом зі своїми фахівцями розроблює декілька маршрутів заходу. Перед цим обов’язково знайомиться з командиром підрозділу, який вони планують змінити. Домовляються про час й інші важливі деталі.

"Все має працювати згідно з годинником, ми налагоджуємо взаємозв'язок, щоб, не дай Боже, при заміні нас не прийняли за ворога, бо ми десь не туди поїхали. Це ціла військова операція, і в межах великих підрозділів у командира бригади, полку чи групи військ має бути гарна команда, щоб проводити такі заміни на позиціях", — підкреслив "Курт".

Крім того, серед інших помилок в ЗСУ і невідповідність командирів рівню тієї ланки, на якій вони стоять.

"Мені здається, іноді краще взяти сержанта, який вже досить багато провів часу у бойових діях, і з ним провести ротацію, ніж слухати такого командира, який тобі просто каже – йди туди і там, куди ви дійдете, до цієї посадки, загинете", — зауважив військовий.

За його словами і досі в ЗСУ є такі командири, які просто тикають пальцем на мапу і кажуть — вам сюди. Проте, такі дії призводять лише до загибелі особового складу.

"А в нас були випадки, коли тикали просто пальцем в карту, ми їдемо міняти якийсь підрозділ з іншої бригади, а там їх вже немає. Там вже сидить противник, і потрапляли просто під вогонь. Наслідком таких дій непрофесійних є втрати позицій, території, людей в першу чергу, засобів і всього, що у вас є", — заявив "Курт".

Загалом, за словами військового, в сучасній українській армії й досі повно "совєтщини". Так, командири можуть показувати вищому керівництву гарну картинку замість правди. Це призводить до критичних наслідків.

"Велика доля радянщини полягає в тому ще, що в нас бояться озвучувати в вищому керівництву справжні проблеми або, просто кажучи, обманюють з приводу тих чи інших бойових дій. Це велика проблема. Для чого це робиться? Тому що бояться вищого керівництва. Тому що вище керівництво, як заведено з радянських часів, це ого-го, зараз приїдуть і насварять за це", — розповів військовий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про поточну ситуацію у Курській області. Ситуація на фронті динамічна та постійно змінюється, проте ЗСУ тримають паритет.