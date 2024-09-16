Ми їм як кістка в горлі: військовий медик назвала рецепт перемоги України у війні

Українці зараз борються за свою свободу і самі її творять

Україна зараз переживає певний етап розвитку себе як держави. Перемогти у війні з російськими окупантами допоможуть віра, надія та любов.

Про це "Телеграфу" у рамках проєкту "Лінія опору" розповіла медик, фельдшер 20-го Окремого батальйону спеціального призначення "Україна" Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Інна Іщенко у матеріалі: "Кожна смерть — рубець на серці: фельдшерка батальйону спецпризначення про втрати на війні та сутність ворогів".

На її думку, росіяни воюють не за ідею та не за переконання. Вони бояться, що зруйнується їхній ілюзорний світ, що вони втратять Крим, адже це щось сакральне. На цьому тримаються імперські амбіції.

"Україна їм як кістка у горлі, постійно була і є. Я думаю, що ми зараз боремося за свою свободу і ми її творимо. Це відбувається на наших очах. І для мене ключовим є те, що ми у цьому беремо безпосередню участь ", — сказала Іщенко.

Фельдшер наголосила, що це є певний етап розвитку нашої держави. Ми дорослішаємо, міцніємо як народ, як нація.

"Перемогти допоможуть віра, надія і любов. Як би банально це не звучало. Віра в перемогу, любов до родини, бо сім'я і є частиною твоєї Батьківщини, твого народу. У мене були періоди зневіри від невідомості, від розуміння того, що не знаєш, коли все це закінчиться. Але ми мусимо вірити, битися і торувати далі свій шлях", — підсумувала співрозмовниця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс розповів про своє бачення миру між Росією та Україною.