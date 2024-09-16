"У війні немає безризикових варіантів": Столтенберг виступив за дозвіл Україні бити по РФ далекобійним озброєнням

Столтенберг розкритикував занадто обережну позицію деяких країн

Україна повинна отримати дозвіл на використання західної зброї дальнього радіуса дії для ударів по військових об'єктах на російській території. Надання такого дозволу зараз залежить від окремих країн НАТО.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю LBC. Він зазначив, що рішення мають приймати окремі члени Альянсу після тісних консультацій, але водночас розкритикував занадто обережну позицію деяких країн, сказавши, що "не буває варіантів без ризиків".

"Ми маємо повномасштабну війну в Європі, розпочату Москвою. У війні немає безризикових варіантів. Але я продовжую вважати, що найбільшим ризиком для нас буде перемога президента Путіна в Україні", – сказав він, пояснюючи свою позицію.

Тим часом США вкотре продемонстрували нерішучість, заявивши, що поки що "не готові" говорити про надання Україні дозволу бити далекобійним озброєнням по цілям в Росії. Тобто зустріч прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера та президента США Джозефа Байдена ні до чого не призвела.

Західні ЗМІ вважають, що рішення США не змінювати політику щодо ударів по Росії пов’язано з тим, що Байден побоюється ескалації конфлікту і не хоче ризикувати можливим майбутнім "перезавантаженням" відносин з Москвою. Саме тому керівництво Америки постійно змінює причину відмови у дозволі використовувати далекобійну зброю для ударів територією РФ.

Раніше "Телеграф" також повідомляв про те, що Блінкен зробив важливу заяву щодо дозволу бити по Росії далекобійною зброєю. Він каже, що настав "критичний момент" в підтримці України у боротьбі з Росією.