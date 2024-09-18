Обговорили фронт та потреби ЗСУ: Умєров та Остін провели телефонну розмову

Умєров передав США оновлену інформацію щодо потреб України в озброєнні

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив з очільником Пентагону США Ллойдом Остіном ситуацію на полі бою в Україні. Також він довів до Остіна головні потреби Збройних сил України на поточний момент.

Про це повідомив прессекретар Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер. За його словами, Умєров передав США оновлену інформацію щодо потреб України в озброєнні та українських операцій на фронті.

"Міністр Остін розмовляв сьогодні телефоном зі своїм українським колегою, міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб обговорити динаміку бойових дій в Україні та пріоритети допомоги у сфері безпеки", – сказав Райдер.

Зі свого боку, Умєров у X (Twitter) опублікував пост щодо розмови. Він назвав її "продуктивною".

"Провів продуктивну щотижневу телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Я надав міністру останню інформацію про розвиток подій на полі бою. Ми обговорили критичні оборонні потреби України та вивчили шляхи подальшого зміцнення оборонного потенціалу", – повідомив він.

Тим часом як вже писав "Телеграф", США суттєво скоротили обсяги військової допомоги Україні за останні місяці. Пакети озброєнь стали меншими, а їхня вартість значно знизилася.

Міноборони США просить Конгрес продовжити термін використання виділених коштів президентських повноважень, інакше вся сума наприкінці вересня просто "згорить". Минулої зими ситуація була кардинально іншою: адміністрація Байдена просила додаткове фінансування для України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що військовий пояснив, чому Україна не ігнорує заборону на застосування зброї Заходу. Порушення може призвести до того, що зброю перестануть давати.