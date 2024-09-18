Росіяни знову просунулися на кількох напрямках: де на фронті зараз найважче, актуальні мапи боїв

Протягом минулої доби зафіксовано 194 бойових зіткнення

Триває 938-ма доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти продовжують акцентувати свої зусилля на Покровському напрямку, де за минулу добу було відбито 51 штурмову і наступальну атаку ворога. Гаряче також на Курахівському напрямку, де Сили оборони відбили 41 атаку.

Згідно з даними аналітиків DeepStateMAP ворог просунувся біля Стельмахівки, в Гродівці та Українську. Тривають бої в районі Желанного Першого. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 194 бойових зіткнення.

Просування ворога біля Стельмахівки

Просування ворога в Українську

На Покровському напрямку українські захисники відбили 51 штурмову і наступальну дію агресора у бік населених пунктів Гродівки, Новоторецького, Новогродівки, Миколаївки, Українська, Олександрополя, Воздвиженки, Маринівки та Зеленого Поля. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки та Новогродівки.

Гродівка на мапі DeepState

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 49 атак в напрямку Цукуриного, Желанного Першого, Гірника, Катеринівки, Георгіївки та Костянтинівки, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.

Тривають бої на околицях Желанне Перше

За підтримки авіації противника на Куп’янському напрямку за добу відбулося 13 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосинового, Кругляківки, Андріївки, Колісниківки, Петропавлівки та Лозової.

Бої поблизу Синьківки на Куп'янському напрямку

На Краматорському напрямку окупанти атакували десять разів поблизу Часового Яру, Ступочок, Кліщіївки та Білої Гори. Ситуація нині контрольована. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 15 атак неподалік Щербинівки, Торецька, Дачного та Неліпівки.

Ворог продовжує зазнавати значних втрат. За даними Генштабу втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, три бойових броньованих машин, 25 артилерійських систем, 25 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 45 автомобілів та 18 одиниць спецтехніки окупантів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що співзасновник Deepstate Роман Погорілий розповів, якою напруженою залишається ситуація навколо Вугледару на Донеччині. Російські війська продовжують атакувати місто з різних напрямків, намагаючись його оточити.Натомість українським захисникам бракує ресурсів для ефективної протидії ворогу.