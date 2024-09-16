У Курській області у ЗСУ складнощі? Яка зараз там ситуація (мапа)

Ситуація динамічна на всій ділянках фронту Курської області

Станом на понеділок, 16 вересня, ситуація на фронті в Курській області динамічна та постійно змінюється. З огляду на необхідність дотримання інформаційної тиші, може здатися, що росіяни успішно контратакують на всіх ділянках, проте це твердження не вірне.

Таку заяву зробив співзасновник і аналітик платформи Deep State Роман Погорілий в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна. За його словами, бойові дії на Курщині дуже активні.

"Сили оборони продовжують працювати, на Курщині помічені нові ділянки роботи. Звичайно зараз там дуже активні бойові дії ведуться. Тим часом ворог пробує контратакувати на західних флангах тієї території, де перебувають наші військові. Штурми були і певні несприятливі моменти, де ворог повернув під контроль певні населені пункти, але там ситуація дуже динамічна, там переходить все з рук в руки… У Курській області паритет. Є успішні ділянки для Сил оборони, є, на жаль, успішні ділянки і для сил ворога", — розповів Погорілий.

Разом з тим, за словами аналітика, через необхідність дотримання інформаційної тиші, що, до речі дуже добре себе показало, може здатися, що росіяни досягають великих успіхів, проте це твердження не вірне.

Так, згідно з даними аналітиків, в Крем’яному російські військові вже певний час перебувають у повному оточенні. За останній час вдалося повністю оточити угруповання в селі, але періодично відбуваються успішні спроби прорватися до оточених на ОВТ з БК та їжею.

"Вже не раз було повідомлено про зачистку Крем'яного, але ворог досі там. В перші дні через брехню когось із піхоти, під**и впритул розстріляли ББМ командира одного з батальйонів. З одного боку зачистка забере багато сил та ресурсів, з іншого противник там затиснутий і веде в основному оборонні дії", — зазначили в Deep State.

Щодо самого характеру бойових дій, то, на жаль, російська авіація, зокрема гелікоптери, вельми докучають нашим Силам оборони. Так само як і артилерія. Проте, це відбувається по всій лінії фронту і лише через те, що в України недостатньо снарядів, аби досягти, бодай, паритету.

"Якщо говорити про Курщину, у росіян дуже активна робота гелікоптерів і вони докучають, і доставляють багато неприємностей, але от немає ресурсів, як з ними боротися… Поряд з цим артилерія, рівняють все з землею і це можна прослідкувати абсолютно по всій лінії фронту. У нас теж не вистачає там снарядів, у нас не вистачає засобів, щоб вести контрбатарейну боротьбу, щоб наносити ураження по розташуванню артилерійських засобів ворога і це знову ж таки питання до партнерів", — розповів Погорілий.

Водночас, в російському інфопросторі на тлі новин про їх "переможний наступ" з’явилися й новини про евакуацію з ще двох районів області.

"У Курській області прийнято рішення про обов'язкову евакуацію населених пунктів Рильського та Хомутівського районів, які знаходяться у 15-кілометровій зоні біля кордону", — йдеться в повідомленні, що аж ніяк не вкладається у парадигму "побєдобєсія".

На тлі новин про евакуацію з додаткових двох районів серед росіян наростають панічні настрої та невдоволення.

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Пєсков розповів, коли РФ відповість на атаку ЗСУ у Курській області.