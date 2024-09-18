"Большая доля советщины": известный военный назвал главные ошибки ВСУ на войне

Командиры могут показывать высшему руководству хорошую картинку вместо правды

Командир подразделения "Kurt and Company" из 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода назвал самые большие ошибки, которые до сих пор совершают в ВСУ. По мнению военного, это отзвук "советщины" в украинском войске.

Свое мнение "Курт" высказал в интервью изданию "РБК-Украина". Заметил, что ряд ошибок допускается и сейчас. Так, по словам военного, первая ошибка, которую до сих пор допускают, происходит во время захода на позиции или ротации.

"Некоторые командиры не разрабатывают план захода на позиции. Это большая ошибка, потому что завести подразделение на позиции – это очень большая работа и это целая операция", — отметил "Курт".

"У меня небольшое подразделение. Я всегда, если мы заходим на какую-нибудь позицию новую, в первую очередь всегда еду сам, первый. Смотрю, куда мне нужно завести людей, что нужно. Беру как минимум с собой одного бойца, который из той группы, которая туда будет заходить, он пишет список, что нам нужно", — рассказал военный.

По словам "Курта", перед заходом на позицию, он вместе со своими специалистами разрабатывает несколько маршрутов захода. Перед этим обязательно знакомится с командиром подразделения, которое они планируют поменять. Договариваются о времени и других важных деталях.

"Все должно работать по часам, мы налаживаем взаимосвязь, чтобы, не дай Бог, при замене нас не приняли за врага, потому что мы где-то не туда поехали. Это целая военная операция, и в пределах больших подразделений у командира бригады, полка группы войск должна быть хорошая команда, чтобы проводить такие замены на позициях", — подчеркнул "Курт".

Кроме того, среди других ошибок в ВСУ и несоответствие командиров уровню того звена, на котором они стоят.

"Мне кажется, иногда лучше взять сержанта, который уже довольно много провел времени в боевых действиях, и с ним провести ротацию, чем слушать такого командира, который тебе просто говорит – иди туда и там, куда вы дойдете, до этой посадки погибнете", — заметил военный.

По его словам, до сих пор в ВСУ есть такие командиры, которые просто тыкают пальцем на карту и говорят — вам сюда. Однако такие действия приводят только к гибели личного состава.

"А у нас были случаи, когда тыкали просто пальцем в карту, мы едем менять какое-то подразделение из другой бригады, а там их уже нет. Там уже сидит противник, и попадали прямо под огонь. Следствием таких непрофессиональных действий являются потери позиций, территории, людей в первую очередь, средств и всего, что у вас есть", — заявил "Курт".

В целом, по словам военного, в современной украинской армии до сих пор полно "советщины". Так, командиры могут показывать высшему руководству хорошую картинку вместо правды. Это приводит к критическим последствиям.

"Большая доля советщины состоит в том еще, что у нас боятся озвучивать высшему руководству настоящие проблемы или, попросту говоря, обманывают по поводу тех или иных боевых действий. Это большая проблема. Для чего это делается? Потому что боятся высшего руководства. Потому что высшее руководство, как водится с советских времен, это ого-го, сейчас приедут и отругают за это", — рассказал военный.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о текущей ситуации в Курской области. Ситуация на фронте динамична и постоянно меняется, но ВСУ держат паритет.