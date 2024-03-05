Одноголосно: У Раді підтримали важливий законопроєкт щодо УПЦ МП в Україні

Буде поступове припинення діяльності російських церков

Комітет Верховної Ради одноголосно підтримав законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з Росією. Тобто може бути обмежена діяльність УПЦ МП в Україні.

Про це повідомив член Комітету Володимир В'ятрович. Комітет Ради підтримав законопроєкт №8371.

Депутат зауважив, що текст законопроєкту, який 5 березня підтримали, різниться з урядовим варіантом, який був у першому читанні. Він став змістовнішим та сильнішим, на думку В’ятровича.

Відповідно до законопроєкту №8371, припинення діяльності російських церков буде мати чітку процедуру. Вона включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону.

Таким чином, РПЦ і афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно, а перехід громад до Православної церкви України буде значно спрощено, додав депутат.

"Тепер — рішення за Верховною Радою, яка має проголосувати за законопроєкт у другому читанні", — сказав В’ятрович.

Раніше "Телеграф" писав, що у "Слузі народу" назвали мінуси і плюси скорочення виплат ВПО.