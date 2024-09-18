Таємниця порцелянового сервіза з СРСР: навіщо потрібна була "родина" синіх рибок у серванті

Цей сервіз вигадав грузинський художник Барамідзе Абесалом Давидович, який проживав у Ризі

У Радянському Союзі в багатьох будинках у серванті чи на полиці зберігався сервіз — порцелянові сині рибки. Зазвичай він був елементом декору та рідко використовувався за призначенням.

Що цікаво, зараз багато хто навіть не здогадується, як було задумано застосовувати цей посуд у ті часи. Зазвичай сервіз складався з графину 700 мл та шести чарок по 30 мл. Велика риба у вигляді коропа — це посуд для різних напоїв, у тому числі й алкогольних.

Ті, хто намагався пити з цих чарок, казали, що це дуже незручно. Рідина їх постійно виливалася. Тому у багатьох чарки стояли просто як декор.

Цей сервіз вигадав грузинський художник Барамідзе Абесалом Давидович, який проживав у Ризі. Вперше графин у вигляді коропа він представив у 1950 році. Цей посуд був виконаний у білих та золотих кольорах.

У 1961 масове виробництво сервізу розпочалося у Хмельницькій області та на Городницькому фарфоровому заводі у Житомирській області.

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