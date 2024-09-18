Тайна фарфорового сервиза из СССР: зачем нужна была "семья" синих рыбок в серванте

Этот сервиз придумал грузинский художник Барамидзе Абесалом Давидович, проживавший в Риге

В Советском Союзе у многих дома в серванте или на полке хранился сервиз — фарфоровые синие рыбки. Обычно он был элементом декора и редко использовался по назначению.

Что интересно, сейчас многие даже не догадываются, как было задумано применять эту посуду в те времена. Обычно сервиз состоял из графина 700 мл и шести рюмок по 30 мл. Большая рыба в виде карпа — это сосуд для различных напитков, в том числе и алкогольных.

Те, кто пробовал пить из этих рюмок, говорили, что это очень неудобно. Жидкость из них постоянно выливалась. Потому у многих рюмки стояли просто как декор.

Этот сервиз придумал грузинский художник Барамидзе Абесалом Давидович, проживавший в Риге. Впервые графин в виде карпа он представил в 1950 году. Эта посуда была выполнена в белых и золотых цветах.

В 1961 массовое производство сервиза началось в Хмельницкой области и на Городницком фарфоровом заводе в Житомирской области.

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