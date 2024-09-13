Мурахи по шкірі: як виглядали популярні в СРСР дитячі іграшки (фото)

Деякі нагадують реквізит до фільму жахів

Напевно у кожного малюка в дитинстві була улюблена іграшка. Звісно, Совєтський союз асортиментом на прилавках магазинів не балував ні дорослих, ні дітей, проте які-не-які іграшки все ж продавали.

Щоправда, деякі з цих іграшок могли викликати у кращому випадку здивування, або навіть налякати дітлахів. "Телеграф" зібрав світлини таких іграшок в мережі інтернет. Вас вони точно вразять.

Іграшка, яка мала на меті зобразити відомого совєтського циркового артиста Юрія Куклачова, на ділі викликає лише мороз по шкірі. Дуже нагадує іграшку з якогось фільму жахів і це не перебільшення.

Невідомо у якому мозку зародився дизайн іграшки "Стьопка-растьопка", проте точно не у здоровому. Приспущені штанці, оголені сідниці, дуже дивний вираз обличчя та якийсь вискалений рот – аж ніяк не викликають позитивних емоцій.

Значок зайчика з "Ну, постривай". Якщо придивитися до нещасного, то видовище викликає дивні емоції. Складається відчуття, ніби в очах обезголовленого зайця застигли останній хвилини його життя, а голову, між іншим, триває сині та кігтиста лапа волка.

Лялька, що зображувала чи то футболіста, чи то просто рудого хлопчика теж не викликає позитивних емоцій. Величезні банькаті очі наввирле, що ще й оберталися в різні сторони виглядали аж занадто страшно.

Наступна лялька теж не викликає радісних почуттів. Вона неначе сліпа, а дивні руки намагаються щось схопити…

Ще одна совєтська лялька К’юпи, вкрадена у ненависного Заходу і зроблена на свій манір, взагалі мало нагадує пупса. Безносе обличчя сучасним людям скоріш нагадає про дитятко Волдеморта з всесвіту Гаррі Поттера.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як у СРСР змалечку виховували "гвинтиків системи". Довгий час у Радянському Союзі не існувало поняття "декретна відпустка". Молодих мам змушували будувати світле майбутнє комунізму, в той час, як вихованням малечі займалася держава.