Навіть це вкрали? Які побутові прилади СРСР скопіював у Заходу, ви здивуєтеся (фото)

Майже всю техніку в СРСР копіювали із зарубіжної

Дефіцит товарів у СРСР був нормою. Обмежена торгівля з розвиненими країнами впливала на добробут та розвиток економіки держави.

Радянська влада не хотіла, щоб громадяни користувалися західною технікою, тому самі копіювали все, що тільки можна було скопіювати. "Телеграф" зробив добірку прикладів побутової техніки, які Союз надав у Заходу.

З роками стало ясно, що замість нових розробок інженери копіювали прилади з Європи та США та давали їм свої назви.

Тим часом жителі СРСР вірили, що пристрої належать їм. Адже ніхто не знав, як живуть люди за залізною завісою.

Пилосос

Американський пилосос Lewyt model 40 випускали з 1947 року, а його точну радянську копію під назвою "Москва" зуміли повторити аж 1954 року.

Винахідники в Союзі повністю скопіювали дизайн, навіть трубка була такою ж білою із червоним візерунком.

Американський пилосос Lewyt model 40

Радянський пилосос "Москва"

Фотоапарат

Радянський фотоапарат "ФЕД", що випускався з 1934 року, майже ідентичний німецькому фотоапарату Leica II (1932). Різниця тільки в тому, що затворні шторки у радянської моделі були матер’яними.

Німецький фотоапарат

Радянський фотоапарат

Nintendo Eg-26 EGG та "Електроніка ІМ 02!"

1984 року вийшла знаменита радянська гра, де вовк ловить яйця сковорідкою. Вона виявилася копією японської Nintendo Eg-26 EGG, що вийшла трьома роками раніше.

Nintendo Eg-26 EGG

Радянська гра

Примус

Австрійський примус "Phoebus 625" був винайдений у 1970 році. У СРСР пристрій з’явився 1981-го. Радянський "Джміль-1" виглядав цікавіше, але функції були однакові.

Австрійський примус

Радянський примус

Раніше "Телеграф" розповів, що культові фільми СРСР виявилися краденими.