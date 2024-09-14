Що увійшло в список цілей України для ударів вглиб РФ: ЗМІ зʼясували

ATACMS хотіли бити по аеродромах

Список цілей на території РФ, які Україна планує вразити далекобійною зброєю, передали до США та Великої Британії. Наша держава планує наносити удари ATACMS, британськими Storm Shadow та французькими SCALP.

Про це пише Reuters з посиланням на неназваних європейських дипломатів. Точні терміни передачі списку не називаються, але серед цілей – командні пункти, склади палива та зброї, місця зосередження військ.

Зазначається, що спершу Україна хотіла використовувати для ударів по аеродромах РФ ракети ATACMS, проте в Пентагоні це не підтримали. Там заявили, що удари ATACMS по цім цілям не можливі, адже вони знаходяться поза зоною досяжності цих ракет. Тому що нещодавно Росія передислокувала десь 90% своїх військових літаків.

Водночас Велика Британія очікує на схвалення від США на використання своєї зброї Україною для ударів вглиб території РФ. Якщо це рішення буде прийнято, то над РФ почнуть літати Storm Shadow.

До того ж Франція розглядає можливість посилення позиції України в війні таким чином, але країна прийматиме рішення щодо цього питання самостійно.

Попри заяви Лондону та Парижу, американські чиновники, за словами джерела, й досі скептично налаштовані щодо перспектив ударів зброєю США. Вони продовжують наголошувати, що Україна і так використовує дрони задля цих цілей вглиб російської території. А західні ракети "дуже дорогі і їх кількість обмежена, щоб змінити динаміку боїв", тобто їх застосування для цього недоцільне.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії дозвіл ударів по їх території далекобійною зброєю заходу вважатимуть "прямою участю НАТО" у війні.