Чи можуть виписати штраф, якщо оновив дані після 16 липня

Юрист розповіла, коли можуть затримати та доставити до ТЦК

За законом, що набув чинності 18 травня, всі військовозобов'язані громадяни мали оновити свої дані до 16 липня в ТЦК та СП, ЦНАПі чи в "Резерв+". Невиконання цих вимог вважається адміністративним порушенням.

Як розповіла адвокатка Оксана Доготер у коментарі для "РБК-Україна", наразі під час перевірки військово-облікових документів перевіряється не тільки їхня актуальність, але й чи були вони оновлені у встановлені терміни. А відсутність оновлених даних є підставою для накладення штрафу.

"Згідно із законодавством, адміністративний протокол про неоновлення даних складатиметься за порушення ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Поліція має право затримати особу для складання протоколу про адміністративне затримання згідно зі ст. 262 КУпАП та доставити її до найближчого ТЦК та СП", — зазначила юристка.

Перевірка актуальності військово-облікових документів проводиться незалежно від їхнього типу: електронні документи зчитуються через QR-код, а паперові – через систему "Оберіг". Якщо дані громадянина не збігаються з інформацією в Єдиному державному реєстрі призовників, його документ вважається недійсним, і це може призвести до адміністративного затримання.

Нагадуємо, що невчасне оновлення даних вважається адміністративним порушенням. За це загрожує громадянину штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Якщо його не сплатити протягом 15 днів, то сума подвоюється.

У разі незгоди зі штрафом, особа має право оскаржити його протягом 10 днів з моменту отримання постанови. Попри це, більшість людей вважають за краще сплатити штраф, аніж витрачати час і сили на його оскарження.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна знімати або фотографувати співробітників ТЦК. На працівників ТЦК та поліції, як і на посадових осіб органів державної влади, не поширюється заборона на фіксацію фізичних осіб на фото- та відеоносіях без їхньої згоди.