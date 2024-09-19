Чи може поліція затримувати чоловіків, які не оновили дані: юрист назвала нюанси

За неоновлення інформації не передбачена примусова мобілізація

Влітку всі військовозобов'язані чоловіки мали оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП. Це передбачено законом про внесення змін до законодавства щодо мобілізації та військового обліку.

Юристка Олена Дабіжа у соцмережі пояснила, що для тих, хто не виконає цей обов’язок, передбачено покарання у вигляді штрафу. За її словами, ніякого затримання не має бути.

Фахівець право зазначила, що чоловікам, які не оновили дані у встановлений термін, не загрожують примусова мобілізація, затримання поліцією або автоматичні штрафи. Єдине покарання, яке може на них чекати, — це штраф.

Також Дабіжа розкритикувала деяких адвокатів, які на платних вебінарах поширюють недостовірну інформацію щодо можливих санкцій.

"Я просто в шоці. Адвокати проводять платні вебінари, на яких говорять те саме, що ми чуємо з телемарафону, взагалі не бажаючи розібратись в цьому більш глибинно і висвітлювати справжню експертну оцінку", — додала юристка.

Нагадуємо, що невчасне неоновлення даних вважається адміністративним порушенням. За це загрожує громадянину штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Якщо його не сплатити протягом 15 днів, то сума подвоюється.

У разі незгоди зі штрафом, особа має право оскаржити його протягом 10 днів з моменту отримання постанови. Попри це, більшість людей вважають за краще сплатити штраф, аніж витрачати час і сили на його оскарження.

Раніше "Телеграф" писав, як оскаржити штраф від ТЦК. Юрист радить оскаржити штраф від ТЦК можна протягом 30 днів з моменту його накладення. Для цього потрібно написати заяву.