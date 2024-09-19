Штраф від ТЦК: коли інформація потрапляє до реєстрів та де її шукати

На першому етапі дізнатися про нього можна лише з листа, надісланого "Укрпоштою"

Українцям, які ухиляються від військового обліку або порушують його правила, загрожують штрафи від 17 до 25 тисяч гривень. Дізнатися про їх існування можна двома способами.

Як пояснила адвокат Дар’я Тарасенко, умовно шлях штрафу ТЦК – від "виписки" до примусового стягнення можна розділити на два етапи. На першому не завжди можна дізнатись про його існування.

Як здійснюється адміністративне покарання:

ТЦК та СП виносить постанову про притягнення до адміністративної відповідальності та дає строк на сплату штрафу (15 днів)

Якщо за цей час штраф не сплачено, ТЦК та СП передає постанову до органів Державної виконавчої служби. Штраф подвоюється, відкривається виконавче провадження, накладаються арешти на майно та банківські рахунки

За словами адвоката, на першому з цих етапів не існує реєстру, з якого людина могла б дізнатися про накладення штрафу. У цей період про штраф можна дізнатися лише з листа, надісланого "Укрпоштою" (за умови, що ТЦК та СП такий лист надішле, і адресат його отримає).

Однак на другому етапі, коли ТЦК передав ухвалу до органів виконавчої служби, про штраф можна дізнатися з реєстру. Для цього достатньо ввести дані в поле "Дані боржника" та натиснути пошук. Зробити це можна на сайті Мін’юсту за посиланням.

Раніше "Телеграф" розповідав, як оскаржити штраф від ТЦК. Для цього існує кілька підстав.