Чи можна знімати чи фотографувати співробітників ТЦК

Юрист розповів, що передбачено законом

Під час воєнного стану представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть перевіряти документи чоловіків у громадських місцях та вручати повістки. Однак вони не мають повноважень примусово доправляти чоловіків до ТЦК.

Таке право належить лише поліції, і за наявності законних підстав, розповідає адвокат Роман Сімутін. Фахівець роз'яснив, що дії ТЦК та СП можна фіксувати на камеру, оскільки це є важливим доказом у разі незаконних дій.

"Для чого я вкотре на цьому наголошую? Тому що затримання та доставлення до ТЦК без визначених законом підстав може бути предметом оскарження в суді", — зазначає Сімутін.

За його словами, фото чи відео може бути використане як доказ у суді, а закон не забороняє знімати співробітників ТЦК чи поліції у громадських місцях.

"Ба більше, чинне законодавство визначає фото- та відеознімання як належні докази у справі та дозволяє здійснювати фото- та відеознімання події", — наголосив експерт.

Однак важливо дотримуватися умов. Знімати можна, якщо:

поруч немає дислокацій та переміщень військових;

немає військових і режимних об’єктів, які можуть потрапити на камеру.

"В законах немає заборони на знімання співробітників ТЦК або поліцейського. А на фразу: "Я забороняю мене знімати" краще запитайте, чим це заборонено", — розповідає юрист.

Сімутін запевнив, що "вони відповіді не нададуть, бо немає такого закону чи постанови". Згідно зі статтею 307 Цивільного кодексу, у громадських місцях дозволено знімати посадових осіб без їхньої згоди.

Адвокат додав, що відповідно до висновків Конституційного Суду України, на працівників ТЦК та поліції, як і на посадових осіб органів державної влади, не поширюється заборона на фіксацію фізичних осіб на фото- та відеоносіях без їхньої згоди.

Раніше "Телеграф" писав, чи може поліція затримувати чоловіків, які не оновили дані. За неоновлення інформації не передбачена примусова мобілізація.