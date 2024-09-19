Проігнорувати нереально: все, що потрібно знати про повістку поштою

Не забравши рекомендований лист від ТЦК, можна нарватися на поліцію чи суд

З 17 липня територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть надсилати повістки поштою. Зокрема рекомендованим листом через Укрпошту.

"Телеграф" вирішив розібратися, коли така повістка вважається врученою та за яких умов від неї можна відмовитися.

Правила вручення повістки поштою

Повістки направляються з описом вкладення та повідомленням про вручення за адресою місця проживання або реєстрації військовозобов’язаного. Факт вручення підтверджуватиметься поштовим оператором.

Обов’язковою умовою є підпис керівника ТЦК та скріплення документа гербовою печаткою. Крім того, повістці присвоюється унікальний реєстраційний номер, який фіксується в Єдиному реєстрі.

Які дані має містити повістка:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та дата народження особи, якій адресована повістка;

найменування ТЦК або відповідного підрозділу, який видав повістку;

мета виклику до ТЦК;

місце, день і час явки за викликом;

підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата підпису;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки та обов’язок повідомити про причини неявки.

У разі належного вручення повістки чоловіку надається строк не менше 14 днів з дати її відправлення для явки до ТЦК.

Коли повістка поштою вважається врученою

Повістки надсилатимуть на адресу, яка була вказана під час останнього оновлення даних. Якщо військовозобов’язаний не оновив інформацію, повістка може бути надіслана на місце проживання, яке знайдуть в інших державних реєстрах.

Повістка вважається врученою:

в день отримання поштового відправлення особою, що підтверджується документами від поштового оператора;

в день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення;

в день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання.

Якщо повістку не забрати з пошти

Повістка вважатиметься врученою навіть у тому випадку, коли поштове відділення поставить відмітку про те, що адресат її не забрав. Це означає, що уникнення отримання повістки не звільняє від обов'язку з'явитися до ТЦК.

Таким чином, спроба ігнорувати рекомендований лист від ТЦК може мати юридичні наслідки, адже для держави повістка вважається врученою з моменту фіксації факту, що її не було забрано з пошти.

Якщо повістку не забрали на пошті, вона повертається до ТЦК. Після цього працівники військкомату звертаються до поліції з проханням здійснити адміністративне затримання особи. На виконання цього дається п'ять днів, після чого поліція або інформує ТЦК про неможливість знайти особу, або вручає попередження.

ТЦК може надіслати останнє попередження рекомендованим листом. Якщо його не отримано протягом 10 днів, центр може звернутися до суду з проханням обмежити право на керування авто, за винятком тих випадків, коли авто є основним засобом заробітку або в родині є людина з інвалідністю.

Поліція також має право затримувати порушників, оформлюючи протокол протягом трьох годин.

У повістці є помилка, що робити

Якщо в повістці, яка прийшла поштою, знайдено помилку в особистих даних (ім'я, прізвище, по-батькові тощо) — від неї можна відмовитися. Однак це потрібно зробити чітко за законом, щоб уникнути небажаних наслідків.

Коли від повістки можна відмовитися

Крім виявлення помилки в повістці, є ще дві підстави відмовитись від неї. По-перше, якщо повістка оформлена неправильно — не містить обов'язкових реквізитів, підпису або печатки керівника ТЦК.

По-друге, якщо повістка не була надіслана рекомендованим листом, наприклад, її вручили разом із квитанцією на оплату комунальних послуг.

У разі отримання неправильно оформленої повістки військовозобов’язаний має право відмовитися від її отримання прямо на пошті. Для цього необхідно скласти акт на повернення в присутності та з підписом працівника пошти, вказавши причину відмови.

Раніше "Телеграф" писав, що "Укрпошта" розіслала перші повістки без участі ТЦК. Нардеп попередив про велику проблему.