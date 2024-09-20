Могут ли выписать штраф, если обновил данные после 16 июля

Юрист рассказала, когда могут задержать и доставить в ТЦК

По вступившему в силу 18 мая закону все военнообязанные граждане должны были обновить свои данные до 16 июля в ТЦК и СП, ЦНАПе или в "Резерв+". Невыполнение этих требований считается административным нарушением.

Как рассказала адвокат Оксана Доготер в комментарии для "РБК-Украина", сейчас во время проверки военно-учетных документов проверяется не только их актуальность, но и были ли они обновлены в установленные сроки. Отсутствие обновленных данных является основанием для наложения штрафа.

"Согласно законодательству, административный протокол о необновлении данных будет состоять за нарушение ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Полиция имеет право задержать лицо для составления протокола об административном задержании согласно ст. 262 КУоАП и доставить его в ближайший ТЦК и СП ", — отметила юрист.

Проверка актуальности военно-учетных документов проводится независимо от типа: электронные документы считываются через QR-код, а бумажные – через систему "Оберег". Если данные гражданина не совпадают с информацией в Едином государственном реестре призывников, его документ считается недействительным, что может привести к административному задержанию.

Напоминаем, что несвоевременное обновление данных считается административным нарушением. За это грозит гражданину штраф от 17 до 25 тысяч гривен. Если его не оплатить в течение 15 дней, то сумма удваивается.

В случае несогласия со штрафом лицо имеет право обжаловать его в течение 10 дней с момента получения постановления. Несмотря на это, большинство людей предпочитают заплатить штраф, чем тратить время и силы на его обжалование.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли снимать или фотографировать сотрудников ТЦК. На работников ТЦК и полиции, как и должностных лиц органов государственной власти, не распространяется запрет на фиксацию физических лиц на фото- и видеоносителях без их согласия.