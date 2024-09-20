"Путін наляканий": експерти на Заході про зняття обмежень на удари по РФ і можливість ядерної відповіді

Використання Києвом далекобійної зброї може запобігти ядерним провокаціям РФ, вважають експерти.

Президент України Володимир Зеленський в останній тиждень вересня планує відвідати США, де зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом. У центрі зустрічі — План перемоги України у війні, а також надважлива складова цього плану — дозвіл атакувати об’єкти на території РФ ракетами великої дальності.

У чому причини заборони Вашингтона на удари по РФ, та які ризики це несе — аналізують на Заході. "Телеграф" підготував традиційний огляд заяв ЗМІ та експертів.

Обережність спонукає Путіна

Впливовий журнал The Economist публікує матеріал під назвою "Дозвольте Україні бити американськими ракетами по військових цілях в Росії".

Медіа наголошує, що Захід був щедрим до України, і за два з половиною роки надав понад 200 мільярдів доларів у вигляді зброї та фінансової допомоги для захисту від російської агресії.

"Але раз за разом донори відмовляли в постачанні техніки, яку пізніше визнавали необхідною. Спочатку це були танки, потім ракети, системи протиракетної оборони, а пізніше — винищувачі", — йдеться в матеріалі.

Видання нагадує, що наступного тижня Володимир Зеленський знову звернеться до Байдена з проханням дозволити завдавати ударів по військових цілях на території РФ.

"Велика Британія та Франція погоджуються на використання своїх ракет Storm Shadow і SCALP у таких операціях. Проте це не відбувається, очевидно, через те, що ракети покладаються на американські технології для досягнення цілей, і Америка поки що наклала вето.

Америка може зняти вето на використання європейських ракет, але цього буде недостатньо. Україна насправді прагне отримати дозвіл на використання американських ракет ATACMS для ураження російських цілей. Ці ракети мають більший радіус дії (до 300 км, у порівнянні з 250 км для Storm Shadow та SCALP) і їх більше в наявності. Проте пан Байден каже "ні". Він повинен змінити своє рішення", — закликають журналісти.

Америку стримує невиправданий страх перед ескалацією, зазначається у статті. Російський диктатор Путін заявив, що якщо Київ використає американські ракети для ударів по РФ, це буде рівнозначно вступу НАТО у війну, і пообіцяв "суворі наслідки".

Та справжня загроза полягає в тому, що через нерішучість союзників Росія може націлитися на західні інтереси в інших регіонах, наприклад, постачаючи зброю Ірану або хуситам, що значно дестабілізує безпекову ситуацію у світі.

"Обережність Байдена винагороджує безрозсудність Путіна. Ба більше, це впливає на інших нерішучих лідерів, таких як Олаф Шольц, канцлер Німеччини, що посилює розбіжності в НАТО.

Путін бачить ці розбіжності і робить висновок, що Захід втомився від війни та прагне укласти угоду, вигідну для нього. Мирні переговори справді можуть розпочатися наступного року після виборів у США. Найкращий спосіб підняти моральний дух в Україні й зміцнити позиції Зеленського на можливих переговорах — це демонстрація повної підтримки Заходом свого союзника", — підсумовують в The Economist.

Шанс попередити ядерний удар?

Британський військовий експерт Хаміш Стівен де Бреттон-Гордон в ефірі Times Radio висловив думку, що немає сенсу боятися ескалації у разі дозволу для Києва на удари по Росії американськими або європейськими далекобійними ракетами.

"Практично з моменту вторгнення 24 лютого 2022 року Путін та його банда — Медведєв, Пєсков, а також міністр закордонних справ Лавров — погрожували нам ядерною атакою. І очікувано західні лідери, особливо в Європі, зокрема ті, хто знаходиться в безпосередній близькості до України та Росії, були стривожені та налякані.

Але я завжди намагався донести до них думку, що ці погрози — це лише блеф та порожні заяви. А ще більше це підтвердиться, якщо Україні дозволять використовувати ракети Storm Shadow. Я думаю, що у Путіна дуже мало можливостей для подальшої ескалації", — сказав британський полковник.

На його думку, завдяки Storm Shadow Україна зможе попередити й ядерні провокації Кремля.

Якщо РФ вирішить перемістити тактичні ядерні ракети (з дальністю польоту близько 500 кілометрів) на позиції для запуску, Україна зможе їх знищити далекобійною зброєю. Як вважає експерт, НАТО або такі окремі країни, як Велика Британія чи США, також втрутяться.

"Я впевнений, що Путін це розуміє. Останнє, що він захоче зробити, — це запустити тактичну ядерну ракету, яка може бути знищена на території Росії, що, на мою думку, є найбільш імовірним сценарієм. Якщо зібрати все це разом, то стає зрозуміло, чому Storm Shadow грає вирішальну роль. Це не просто "вишенька на торті", але ключовий фактор, що може змусити Росію відступити.

Зараз у Росії немає можливості діяти військово чи тактично розумно — вони лише кидають людей у "м'ясорубку". Виникає відчуття, що Путін, можливо, сподівається на припинення вогню, щоб домовитися про збереження поточних кордонів, адже це дало б йому все, чого він хоче. Але я думаю, що Путін зараз серйозно наляканий. Я бачу, як навколо нього збираються "яструби" в Москві, і ситуація може загостритися. Storm Shadow — це саме те, що може дати цей необхідний поштовх", — зазначив Хаміш Стівен де Бреттон-Гордон.

Що не так зі стратегією США

Своєю чергою, американський історик і професор стратегічних досліджень Філіпс О'Браєн звертає увагу: більш ніж через два з половиною роки після того, як Росія вторглася в Україну, українці захопили значну частину російської території, і Москва не лише не застосовувала ядерну зброю у відповідь, а навіть не зробила жодних кроків для підготовки до її використання.

"Відсутність реальних кроків для підготовки до ядерного удару є надзвичайно цікавою та суперечить очікуванням вищих ешелонів уряду США та всіх інших, хто очевидно шукав ознаки російської ядерної ескалації… Очевидно, що посадовці адміністрації Байдена, як у Білому домі, так і в Міністерстві оборони, діяли так, ніби вважали, що дії США можуть спровокувати ядерну відповідь з боку Росії", — вважає О'Браєн.

На його думку, через запроваджені Штатами обмеження на використання зброї для Києва, Москва отримала перевагу у війні.

"Якби Україну було належним чином озброєно ще 2022 року, вона могла б розгромити російську армію, коли вона була найслабшою, особливо в другій половині року. Але через брак озброєння Україні вдалося лише частково здобути перемогу на Харківщині та Херсонщині.

Ця ж ситуація повторилася 2023 року. Замість того, щоб дозволити Україні завдати глибоких ударів по території Росії, США підготували українські війська для прямих атак на укріплені позиції в межах України. Це призвело до невеликих здобутків та значних втрат, адже російська армія воювала, знаючи, що її тилові позиції захищені завдяки обмеженням США", — зазначає експерт.

Чим довше триває війна, тим більш жорстокою вона стає, наголошує О'Браєн. І тим стрімкіше зростає загроза ядерного удару.

"Коротка війна менш імовірно призведе до використання ядерної зброї, ніж затяжна, нестабільна та жорстока…

Багато припущень стосовно застосування ядерної зброї виявилися хибними. Стратеги мають повністю переосмислити це питання. І починати важливо вже зараз", — закликає відомий американський експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в США заявили, що не вірять в ефективність далекобійних ударів по Росії.