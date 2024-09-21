Удари вглиб РФ: Москва має два плани "помсти"

Росією керує група людей, серед яких є відверті психопати

Росія має два варіанти "помсти" на випадок того, якщо західні партнери дозволять Україні використовувати далекобійні ракети і завдавати ними ударів углиб РФ. Москва може задіяти хакерів та почати влаштовувати диверсії на військовому виробництві в Європі.

Про це у розгорнутому інтерв’ю "Телеграфу" розповів колишній віце-губернатор Краснодарського краю РФ, доктор політичних наук Михайло Сава. Повну версію читайте у матеріалі: "Росією керує не Путін. Він психопат і у нього окрема роль".

За його словами, необхідний дозвіл уже було отримано Україною, проте публічно західні лідери про таке рішення не заявляли.

"Наскільки я можу оцінювати ситуацію, Україна вже отримала цей дозвіл в частині англо-французьких ракет Storm Shadow. Ці ракети класу повітря-земля б'ють на 560 кілометрів. Про це не було оголошено публічно, але було б дуже наївно думати, що під час війни західні лідери будуть публічно говорити про такий дозвіл. Я не уявляю собі Байдена, який виходить на трибуну і каже: "плі". Ні, такого не буває. Це робиться в закритих кабінетах. Дуже впливове видання "The Guardian" вже написало, що дозвіл отримано", — повідомив Сава.

Екс-чиновник РФ також зазначив, що зараз використання далекобійних ракет для ударів углиб РФ може бути неефективним, оскільки Росія вже передислокувала свою військову авіацію на більшу відстань, ніж здатні подолати ракети типу Storm Shadow.

При цьому Сава припустив, що в РФ є два головні варіанти "помсти" на випадок того, якщо Україні все ж таки дозволять використовувати далекобійні ракети для ударів углиб РФ. Це можуть бути як атаки хакерів, так і диверсії на військовому виробництві в Європі.

"Щодо відповіді РФ — є два головних варіанти. Перший – це хакерські атаки, руйнування цифрової інфраструктури. Не тільки в Україні. Мова про Європу, США і в принципі колективний захід. Другий варіант – диверсії на військовому виробництві в Європі, вибухи на газопроводах, тобто диверсійна війна в Європі. Росія вже її веде", — підкреслив колишній віце-губернатор Краснодарського краю РФ.

При цьому президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 20 вересня заявив про те, що Україна не застосовувала далекобійну зброю для ударів по території РФ . Партнери не дають дозволу на це, бо бояться ескалації.

"У нас є далекобійна зброя. Але не в тій кількості, яка нам потрібна, скажімо так. Але тим не менше цей пакет у нас є — Storm Shadow, ATACMS, SCALP. Але ні Америка, ні Велика Британія не давали нам дозволу на використання цієї зброї на території Росії, по будь-яких цілях на будь-яку відстань. Ми не застосовували далекобійну зброю на території Російської Федерації", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, видання Politico з посиланням на власні джерела написало, що Україна надасть адміністрації президента США Джо Байдена список цілей на території РФ, які вона може вразити далекобійною зброєю, якщо їй дадуть такий дозвіл. Його мають привезти до Вашингтона міністр оборони України Рустем Умеров та старший радник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак.

Однак поки Сполучені Штати всіляко тягли з наданням Україні дозволу бити по Росії ракетами ATACMS, необхідність таких ударів, схоже, відпала сама по собі. Російські окупанти відтягли до 90% своїх літаків за межі дії американських ракет, що зробило недосяжною одну з головних цілей України – винищення російської авіації на аеродромах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому Путін розпочав війну проти України. На думку екс-віце-губернатора Краснодарського краю РФ, справа в тому, що Путін – клінічний психопат, у якого взагалі немає емпатії і йому байдуже, що відбувається з іншими людьми.