Эффективное решение все-таки есть: эксперт рассказал, как нужно бороться с авиабомбами РФ

Нужны средства ПВО большого радиуса действия и не только

Планирующие авиабомбы, которые российские войска регулярно сбрасывают на прифронтовые украинские города, сбить невозможно. Но "рецепт" того, как с ними бороться все-таки есть.

Его озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Подробности он рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу" "Рецепт противодействия КАБам существует": эксперт объяснил, как уберечь города от авиационных атак РФ".

"Об этом тоже постоянно говорят, и здесь стоит отметить, что планирующую бомбу невозможно сбить. Следовательно, надо бить именно по ее носителю. А это в основном фронтовый бомбардировщик Су-34 "., – объяснил он.

Коваленко подчеркнул, что нужны средства ПВО большого радиуса действия, которые смогли бы сбивать этот самолет до того, как он сбрасывает КАБ с УМПК. По его словам, сейчас это могут преимущественно Patriot.

"Но мы понимаем, что они не будут стоять у каждого города и сбивать угрозу в виде Су-34.", — акцентировал военно-политический обозреватель.

По его мнению, истребитель F-16, имеющий ракетные комплексы АИМ-120D "Амрам", которые могут уничтожать на расстоянии до 180 км цели, как раз мог бы быть второй компонентом, противодействующей Су-34. То есть сбивать их еще в воздухе.

И третье – это ATACAMS, чтобы бить именно по аэродромам в радиусе 300 км от границы с Россией.

"Вглубь территории РФ на 300 км находится достаточно много авиационных баз, с которых поднимаются самолеты, совершающие удары по территории Украины ", — напомнил Коваленко.

То есть, эксперт подытожил, что в "рецепт противодействия" входят:

истребители F-16 с авиационными комплексами большого радиуса действия;

с авиационными комплексами большого радиуса действия; удары баллистическими ракетами типа ATACAMS по авиабазам на территории России;

использование Patriot.

Ранее "Телеграф" писал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил за разрешение Украине бить по РФ дальнобойным вооружением.