Українські військові можуть відступити на важливому напрямку: в ЗСУ назвали умову (карта)

Сили оборони можуть продовжити боротьбу на нових позиціях

Українські війська можуть відступити з напрямку Вугледар — Курахове — Покровськ. Але це станеться за певної умови.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України Іван Тимочко. За його словами, Курахівський напрямок буде одним з важливих, але не найважливішим.

"Цю лінію потрібно розглядати спільно: Вугледар — Курахове — Покровськ. Так, це серйозний напрямок, на якому ворог намагатиметься проводити наступальні дії. Тим паче вони в цю сторону вибудували всю логістику, яку могли", — зазначив Тимочко.

Він підкреслив, що на цьому напрямку росіяни сподіваються досягти хоча б якогось оперативного результату. За словами Тимочко, якщо стоятиме питання втрати територій чи військових з’єднань, війська будуть відступати, "як би болюче це не звучало для українських громадян".

"Насправді, з однієї сторони велика територія є окупована ворогом, але в нас є в чотири-п’ять разів більша територія, де ми незалежні, де ворог не зумів зайти, де ми формуємо наші резерви і логістику, і де ми маємо плацдарм для захисту та діяльності. Так, нікому не хочеться втрачати навіть клаптик території, але ми маємо розуміти, що це війна за виживання країни", — сказа він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомий боєць ЗСУ назвав рік, коли може закінчиться війна. За його словами, на це є дві причини.