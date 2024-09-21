Чи закінчиться війна, якщо Путін помре: колишній віцегубернатор РФ пояснив

В Москві триває боротьба між "баштами Кремля"

Війна в Україні навряд чи закінчиться зі смертю лідера Кремля Володимира Путіна. Сподіватися на це було б доволі наївно, адже Росією керує група людей. Вони називають себе "колегією" і серед них є відверті психопати. Проте, надія все-таки є.

Про це у розгорнутому інтерв’ю виданню "Телеграф" розповів колишній віцегубернатор Краснодарського краю РФ, доктор політичних наук Михайло Сава. Повну версію читайте у матеріалі: Росією керує не Путін. Він психопат і у нього окрема роль

"Все набагато складніше. В межах цієї колегії є різні думки щодо необхідності війни. Є група відвертих психопатів (в першу чергу, Путін і Патрушев), але є і інші люди. Наприклад, Чемезов, який нещодавно в інтерв'ю Reuters передав послання і доволі чітко сказав, що РФ не буде використовувати неадекватні способи ведення війни", — мовив Сава.

За його словами, це означало, що Росія не вдасться до ядерної війни і всі погрози Путіна не більш як порожні слова. Таким чином, Чемезов (Сергій Чемезов — гендиректор корпорації "Ростех"), сформулював думку членів колегії, які з самого початку були незгодні з ідеєю війни, впевнений ексчиновник РФ.

"Але навіть якщо і були згодні, то все ж таки бачили у війні дуже великі ризики. І зараз, коли вже зрозуміло, що "Київ за три дні" аж ніяк, вони підтвердили ці погані для них очікування від війни. І йде боротьба між "баштами Кремля", як їх називають. Тобто, між різними групами в керуючому угрупованні", — впевнений Сава.

Він також зауважив, що ця боротьба — процес складний і точно не швидкий.

"Інколи ми бачимо верхівки айсбергу цього процесу у вигляді посадок, що здійснює ФСБ, або відставок. Шойгу вже не керує Міноборони, хоча він виглядав як вічний міністр. ФСБ його посунула з цієї посади. І це було не просто так. Це також прояв боротьби цих угруповань", — переконаний колишній віцегубернатор Краснодарського краю РФ.

"Відставка Путіна, його смерть або зникнення у будь-якому вигляді, дає великі шанси на зміну стратегії. І, можливо, але не гарантовано, що це буде якраз закінчення війни", — припустив Сава.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, чому Путін почав війну проти України. На думку ексвіцегубернатора Краснодарського краю РФ, річ у тім, що Путін — клінічний психопат.