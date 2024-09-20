"Війна завтра не завершиться": експерт зробив невтішний прогноз

Владислав Селезньов оцінив "Телеграфу" перспективу зниження повітряної активності росіян

Росія продовжуватиме свою агресивну тактику по нанесенню масованих ударів з повітря по українських містах ще доволі тривалий час. Таку думку "Телеграфу" висловив полковник ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов, коментуючи перспективи адаптації великих міст і столиці до повітряних небезпек.

— Війна завтра не завершиться. Ворог в осяжній перспективі навряд чи відмовиться від тактики ракетно-дронових ударів. Тому нам треба адаптуватися під ці реалії і бути більш гнучкими, — зазначив він.

За словами експерта, в Україні потрібно оновлювати систему сповіщення про повітряну небезпеку з введенням диференціації сигналів тривог, щоб довготривалі сповіщення про небезпеку з повітря не шкодили життєдіяльності великих міст і агломерацій. Особливо це стосується Києва та столичного регіону.

— Очевидно, ворог не відмовляється від своєї тактики ракетного та дронового терору, і за таких умов непросто жити, коли внаслідок оголошення сигналу повітряної тривоги зупиняється весь громадський транспорт тощо.

Якщо ми для прикладу беремо Київську область, дрон може десь літати на півночі Київщини в районі Чорнобильської АЕС, а стале життя блокується, скажімо, в районі Обухова (відстань біля 200 км. — Авт.) на півдні, або в Білій Церкві (відстань від ЧАЕС — більше 200 км. — Авт.). Звісно, у певній мірі тут варто диференціювати сирени. Наприклад, якщо в Росії злітає літак Міг-31, який є носієм "Кинджалів", то звісно всі мають виконувати певний алгоритм дій та переміщатися в укриття.

У разі ж, коли йдеться про ударні дрони, які переміщуються у нашому повітряному просторі зі швидкістю до 200 км/годину, то очевидно, що краще, мабуть, використовувати варіанти розподілу областей на окремі райони, у яких слід дотримуватися безпекових правил під час тривоги. А інші мають жити звичним життям. Інакше весь цей час ми буквально будемо проводити в укриттях, — аргументував експерт і додав, що технічне рішення можна знайти, а досвід щодо градацій тривог можна перейняти у Ізраїлю.

*Докладніше про те, чому загальмувалася "повітряна реформа" в Україні та які є тонкощі з "полюванням" на ворожі дрони — читайте на "Телеграфі" у статті: "Повітряні тривоги "по-розумному" і без колапсів — чи можливо запровадити на Київщині "зони небезпеки".

Як повідомлялось, у ніч на 20 вересня росіяни знову масово атакували Україну "шахедами". Активно працювала українська протиповітряна оборона, а в кількох областях, у тому числі на заході України, лунали вибухи.

Також "Телеграф" писав, що у ніч на 18 вересня росіяни атакували низку українських регіонів майже 12 годин поспіль, застосовуючи ударні безпілотники.