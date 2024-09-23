Коли Росія може захопити Вугледар та Покровськ: військові розповіли про нову тактику

Будівництво фортифікаційних споруд на Покровському напрямку викликає питання

Ситуація на сході країні на лінії зіткнення стає дедалі напруженішою. Так, вже найближчими тижнями росіяни можуть захопити Вугледар, а Покровськ — до кінця осені.

Про це пише Financial Times. Зазначається, що Україна надто багато сподівань поклала на операції на Курщині, яка мала б змусити Кремль перекинути частину військ на новий фронт, але цього не сталось.

Попри відкриття нової лінії зіткнення на Курщині, росіяни вже майже дійшли до Покровська та Мирнограда, кинувши майже усі свої зусилля на ці обидва логістичні вузли. Не слід забувати й про окупацію Новгородківки та кількох населених пунктів, додає видання.

"Курськ був хорошою ідеєю, він показав Росію слабшою, ніж більшість вважала. Але ми розплачуємося за це великою кількістю нашої власної землі, — сказав командир підрозділу українських сухопутних військ.

Українські військові наголошують, що російська армія вчиться на своїх помилках. Тому наразі уникає великих атак з танками та бронетехнікою, намагаючись успішно застосовувати іншу тактику. Вони здебільшого рухаються малими групами, які складно вражати і з артилерії, і дронами.

"Їхня нова тактика призвела до недавніх успіхів у Донецькій області", — каже боєць.

Водночас російська армія продовжує гатити щосили по українським бійцям КАБами. Особливо це відчутно під Вугледаром, де у ЗСУ "немає протиповітряної оборони".

До того ж будівництво фортифікаційних споруд на Покровському напрямку викликає питання. Адже навіть біля Мирнограда, околиці якого вже менше ніж за 3 км до фронту, знайшли звалище "зубів дракона".

За словами заступника командира 72-ї бригади, те, що було побудовано після втрати Авдіївки — неадекватне. Воно здебільшого у відкритих полях, далеко від лісосмуг, а інколи й за вершинами пагорбів, що ускладнює виявлення окупантів.

"Це фігня. Ми не можемо довести піхоту до окопів без прикриття. Війська спираються на чагарники, які майже не маскують їх пересування, що призводить до безглуздих смертей", — каже військовий.

Наразі тривають запекли бої за Вугледар, що підтверджує постійну зміну тактики російськими військами. Вони послаблюють атаки там, де ЗСУ ввели резерви, і посилюють на інших місцях.

"Ми бачимо, що утворюється багато котлів", — заявили газеті військові, коментуючи ситуацію на південь від Покровська, у напрямку Курахового та Вугледара.

Керівник підрозділу безпілотної розвідки побоювався, що відповідь на атаку Курської області може зайняти кілька років, але "повне знищення та ймовірна окупація" Покровська може статись протягом двох-трьох місяців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомий боєць ЗСУ назвав рік, коли може закінчиться війна, на це є дві причини.