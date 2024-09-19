Країни Балтії змінили стратегію у випадку нападу РФ: навчив досвід України

Війна в Україні показала всі недоліки плану

Литва, Латвія та Естонія змінили свою стратегію у випадку нападу Російської Федерації. Якщо російська армія перетне кордон Естонії чи Латвії, вона буде знищена в усіх місцях свого базування.

Про це в етері "Київ 24" розповів військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула. За його словами, раніше стратегія цих країн полягала в тому, що пустити росіян на свою територію, а вже тоді спільними силами знищити. Проте війна в Україні показала недоліки такого плану.

"У них була така стратегія, що спочатку, якщо Росія нападе, то її запускають на власну територію, а потім знищують вже всіма силами Альянсу. Таким чином, буде відбуватись те, що відбулось в Україні", — пояснив Притула.

Однак саме війна в Україні показала всі недоліки такого плану.

"Вибити ворога в сучасних реаліях з території, яку він займає, було не досить зручно і це приводить до великих втрат. Це економічно не вигідно", — пояснив експерт.

Саме досвід України змусив партнерів переглянути свою стратегію. Тепер вони планують діяти на випередження.

"Якщо противник перетне кордон Естонії, то відповідно він має бути знищений в усіх місцях свого базування. Це буде більш економічно доцільно і простіше, не допустивши захоплення території, щоб потім не витрачати час і ресурс", — мовив Притула.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що чотири країни закликають ЄС побудувати лінію оборони вздовж кордонів із Білоруссю та Росією. Тим самим, країни хочуть захистити себе від можливої загрози з боку РФ.