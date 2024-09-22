Наступні роки будуть ще важчими: глава МЗС Британії дав прогноз про війну в Україні

Війна в Україні триватиме ще мінімум кілька років, вважає міністр

Проблеми, пов’язані з війною, для України стануть ще важчими у наступних роках. Тому Заходу зараз варто виявити "характер і сміливість".

Про це розповів міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі на конференції Лейбористської партії у Ліверпулі. Його слова наводить The Guardian.

За його словами, труднощі війни стануть "ще глибшими та важчими", особливо в "кінці 2025 — 2026 років" і після цього.

"Тому зараз критичний момент для хоробрості, мужності, терпіння та стійкості для союзників, які підтримують Україну", — сказав він.

Видання зазначає, що цей коментар може бути направлений Білому дому, який вагається зі схваленням застосування західної далекобійної зброї російською територією.

Сам Леммі відмовився коментувати питання зняття обмежень на застосування крилатих ракет Storm Shadow Україною, наголосивши, що ця інформація може допомогти Кремлю.

"Серед союзників у режимі реального часу йде обговорення того, як ми можемо підтримати Україну напередодні зими", — додав він.

На зустрічі також був присутній колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол у Британії Валерій Залужний. За його словами, Україна все ще налаштована на перемогу у війні, але зазначив, що для цього їй потрібно більше зброї.

"Повітряні та наземні засоби великої дальності мають вирішальне значення. Зняття обмежень на використання зброї з військових цілей у Росії має вирішальне значення. Це допоможе захистити мирних жителів від російських ракет і бомб, що планують", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, тема перегляду рішення щодо застосування далекобійної зброї піднялася на тлі інформації про отримання Росією іранських балістичних ракет. США вже ввели нові санкції проти Тегерана, проте там говорили, що готові і до більш жорстких дій.