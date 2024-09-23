Чекати недовго? Відомий боєць ЗСУ назвав рік, коли може закінчиться війна, на це є дві причини

На його думку, будуть перемовини

Є висока ймовірність, що війна з російськими окупантами завершиться у 2025 році. Це може статися через те, що у Росії виникнуть критичні проблеми як з особовим складом, так і з озброєнням.

"Вважаю, що у 2025 році війна якось завершиться, бо Росія наприкінці 25-го року матиме критичний період і по кількості снарядів, танків, всього БК на складах. Північна Корея — не безкінечна. І по особовому складу вже в них проблеми. Є питання з набором на контракти. Вже не вистачає", — сказав військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов в ефірі "Ранок.LIVE".

Він вважає, що перемовини, які "чимось завершаться", можуть бути вже у 2025 році. Проте прогнозувати щось складно.

"Я до західних прогнозів ставлюся досить обережно, бо там були прогнози, що ми за 3 місяці впадемо. А можливо, ця війна затягнеться на роки, буде вʼялою, як 16-17 роки: позиційні бої, завдання ударів по тилу, літають дрони, літають ракети", — резюмував Сазонов.

Як повідомляв "Телеграф", міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що проблеми, пов’язані з війною, для України стануть ще важчими у наступних роках. Тому Заходу зараз варто виявити "характер і сміливість".