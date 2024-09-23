Украинские военные могут отступить на важном направлении: в ВСУ назвали условие (карта)

Силы обороны могут продолжить борьбу на новых позициях

Украинские войска могут отступить на направлении Угледар — Курахово — Покровск. Но это произойдет при определенном условии.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Иван Тимочко. По его словам, Кураховское направление будет одним из важных, но не самым важным.

"Эту линию нужно рассматривать совместно: Угледар — Курахово — Покровск. Да, это серьезное направление, на котором враг будет пытаться проводить наступательные действия. Тем более они в эту сторону выстроили всю логистику, которую могли", — отметил Тимочко.

Он подчеркнул, что на этом направлении россияне надеются добиться хотя бы какого-то оперативного результата. По словам Тимочко, если будет стоять вопрос потери территорий или военных соединений, войска будут отступать, "как бы болезненно это ни звучало для украинских граждан".

"На самом деле, с одной стороны большая территория оккупирована врагом, но у нас есть в четыре-пять раз большая территория, где мы независимы, где враг не сумел зайти, где мы формируем наши резервы и логистику, и где мы имеем плацдарм для защиты и деятельности. Да, никому не хочется терять даже клочок территории, но мы должны понимать, что это война за выживание страны", — сказал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известный боец ВСУ назвал год, когда может окончиться война. По его словам, для этого есть две причины.