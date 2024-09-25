Чи можуть мобілізувати двох з однієї сім'ї: що каже закон

Законодавство передбачає винятки

В Україні законодавство не обмежує кількість членів однієї родини, які можуть бути мобілізовані, якщо на це немає підстав для звільнення. Усі повнолітні громадяни, незалежно від родинних зв'язків, можуть бути призвані на військову службу, якщо вони підпадають під умови мобілізації.

Закон України "Про військовий обов'язок та військову службу" не встановлює обмежень на кількість мобілізованих з однієї родини. Тобто, мобілізувати можуть, наприклад, двох рідних братів або батька і сина, якщо вони обидва за висновками ВЛК придатні до служби та не мають підстав для відстрочки.

У першу чергу до лав Збройних Сил України призивають осіб із досвідом військової служби або участі в бойових діях. Це можуть бути як чоловіки, так і жінки, а також сини чи дочки, які досягли повноліття.

Проте закон передбачає кілька важливих винятків. Звільняються від мобілізації ті, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час АТО/ООС або повномасштабного вторгнення Росії. Це стосується таких родичів, як чоловік, дружина, діти, батьки, дідусі, бабусі та повнорідні або неповнорідні брати й сестри.

Крім того, якщо в родині є неповнолітні діти та один із батьків уже служить, інший, хто здійснює догляд за дитиною, не підлягає мобілізації.

Нагадуємо, що в Україні повернули право на відстрочку від мобілізації тим військовозобов'язаним, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли безвісти на війні. Відповідний закон, який раніше ухвалила Верховна Рада, набув чинності 7 вересня.

Варто зазначити, що у попередній редакції закону про мобілізацію було передбачено, що не можуть призвати жінок і чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях. Але депутати внесли правку, якою прибрали цю заборону у випадку неповнорідних братів чи сестер.

Згідно з ухваленим законопроєктом, право на відстрочку отримають особи, чиї брати або сестри (як повнорідні, так і неповнорідні) загинули на фронті, зникли безвісти або ж були нагороджені званням Героя України посмертно внаслідок участі у бойових діях, зокрема в АТО.

Зазначимо, що неповнорідні брати або сестри — це ті, хто мають спільного лише одного з батьків. Тобто, вони можуть бути пов'язані між собою або за батьком, або за матір'ю.

Раніше "Телеграф" писав, чи може отримати відстрочку вітчим загиблого або безвісти зниклого військового. Близькі родичі полеглого можуть мобілізуватися добровільно.