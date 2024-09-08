Ще одна категорія українців отримала право на відстрочку від мобілізації: кого тепер не призиватимуть в армію

Рада внесла зміни до відповідного закону

В Україні повернули право на відстрочку від мобілізації тим військовозобов'язаним, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли безвісти на війні. Відповідний закон, який раніше ухвалила Верховна Рада, набув чинності в суботу, 7 вересня.

Варто зазначити, що у попередній редакції закону про мобілізацію було передбачено, що не можуть призвати жінок і чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях. Але депутати внесли правку, якою прибрали цю заборону у випадку неповноріднийх братів чи сестер.

Тепер же народні обранці виправили цей момент. Згідно з ухваленим законопроєктом, право на відстрочку отримають особи, чиї брати або сестри (як повнорідні, так і неповнорідні) загинули на фронті, зникли безвісти або ж були нагороджені званням Героя України посмертно внаслідок участі у бойових діях, зокрема в АТО.

Нагадуємо, що Кабінет Міністрів України вніс зміни в процедуру отримання відстрочки від мобілізації. Це торкнулося осіб, які доглядають за хворими родичами.

Згідно з новими правилами, чоловіки, які доглядають за хворими батьками дружини (або дружини чоловіка), повинні підтвердити, що ніхто інший із родини не може замінити їх у догляді.

Втім якщо чоловік доглядає за дружиною, дитиною або своїми батьками, йому не потрібно вказувати в заяві про інших працездатних родичів, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд.

Раніше "Телеграф" писав, що Кабмін затвердив новий зразок заяви на відстрочку від мобілізації. Ця нова форма єдина для всіх, хто оформлює відстрочку через комісію при ТЦК та СП.