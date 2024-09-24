Чи може отримати відстрочку вітчим загиблого або безвісти зниклого військового

Близькі родичі полеглого можуть мобілізуватися добровільно

Під час загальної мобілізації родичі загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців мають право на відстрочку та виїзд за кордон. Однак це право не поширюється на вітчима полеглого військового.

Адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA" пояснив, що вітчим не входить до категорії близьких родичів. Тому чоловік не зможе оформити таку відстрочку.

Закон визначає, що мобілізації не підлягають чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, а також рідні брати та сестри загиблого. Вони можуть вступити до лав ЗСУ лише за власним бажанням.

Нагадуємо, що в Україні повернули право на відстрочку від мобілізації тим військовозобов'язаним, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли безвісти на війні. Відповідний закон, який раніше ухвалила Верховна Рада, набув чинності 7 вересня.

Варто зазначити, що у попередній редакції закону про мобілізацію було передбачено, що не можуть призвати жінок і чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях. Але депутати внесли правку, якою прибрали цю заборону у випадку неповнорідних братів чи сестер.

Згідно з ухваленим законопроєктом, право на відстрочку отримають особи, чиї брати або сестри (як повнорідні, так і неповнорідні) загинули на фронті, зникли безвісти або ж були нагороджені званням Героя України посмертно внаслідок участі у бойових діях, зокрема в АТО.

Зазначимо, що неповнорідні брати або сестри — це ті, хто мають спільного лише одного з батьків. Тобто, вони можуть бути пов'язані між собою або за батьком, або за матір'ю.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть вручити повістку на ВЛК під час оформлення відстрочки. Згідно з чинними нормами, якщо військовозобов'язаний подав заяву, то його не можуть викликати на ВЛК, поки не буде ухвалено рішення про відстрочку. Однак, якщо чоловік не встиг подати таку заяву, ситуація інша.