Могут ли мобилизовать двоих из одной семьи: что говорит закон

Законодательство предусматривает определенные исключения

В Украине законодательство не ограничивает количество членов одной семьи, которые могут быть мобилизованы, если на это нет оснований для увольнения. Все совершеннолетние граждане, независимо от родственных связей, могут быть призваны на военную службу, если они подпадают под условия мобилизации.

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" не устанавливает ограничений на количество мобилизованных из одной семьи. То есть мобилизовать могут, например, двух родных братьев или отца и сына, если они оба по выводам ВВК пригодны к службе и не имеют оснований для отсрочки.

В первую очередь в ряды Вооруженных Сил Украины призывают лиц с опытом военной службы или участия в боевых действиях. Это могут быть как мужчины, так и женщины, а также сыновья или дочери, достигшие совершеннолетия.

Однако закон предусматривает несколько важных исключений. Освобождаются от мобилизации те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО/ООС или полномасштабного вторжения России. Это касается таких родственников, как муж, жена, дети, родители, дедушки, бабушки и полнородные или неполнородные братья и сестры.

Кроме того, если в семье есть несовершеннолетние дети и один из родителей уже служит, другой, кто осуществляет уход за ребенком, не подлежит мобилизации.

Напоминаем, что в Украине вернули право на отсрочку от мобилизации тем военнообязанным, чьи неполнородные брат или сестра погибли или пропали без вести на войне. Соответствующий закон, ранее принятый Верховной Радой, вступил в силу 7 сентября.

Следует отметить, что в предыдущей редакции закона о мобилизации было предусмотрено, что не могут призвать женщин и мужчин, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях. Но депутаты внесли правку, которой убрали этот запрет в случае неполнородных братьев или сестер.

Согласно принятому законопроекту, право на отсрочку получат лица, чьи братья или сестры (как полнородные, так и неполнородные) погибли на фронте, пропали без вести или были награждены званием Героя Украины посмертно в результате участия в боевых действиях, в частности в АТО.

Отметим, что неполнородные братья или сестры — это те, кто имеет общего только одного родителя. То есть они могут быть связаны между собой либо за отцом, либо за матерью.

Ранее "Телеграф" писал, может ли получить отсрочку отчим погибшего или без вести пропавшего военного. Близкие родственники павшего могут мобилизоваться добровольно.