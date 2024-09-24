Коли можуть мобілізувати багатодітного батька: у ТЦК назвали умови

Є декілька підстав не дати чоловіку "бронь"

Право на відстрочку від мобілізації мають деякі категорії громадян. Зокрема її можуть отримати батьки трьох або більше неповнолітніх дітей, але є нюанси.

Про відстрочку для багатодітних батьків йдеться у дописі Полтавського обласного ТЦК та СП на сторінці Facebook. У військкоматі підкреслили, що деяких чоловіків, які мають трьох дітей, можуть мобілізувати.

Згідно з п. 3 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", відстрочка надається громадянам, які утримують трьох або більше неповнолітніх дітей і не мають заборгованості з аліментів. Однак, є кілька ключових обмежень, які можуть вплинути на рішення про надання відстрочки.

"Батько трьох дітей необов'язково має право на відстрочку", — йдеться в дописі ТЦК.

За словами військкомів, багатодітний батько може не отримати відстрочку, якщо:

він має заборгованість з аліментів більше ніж три місяці;

не живе з дітьми та зовсім не сплачує аліменти;

одна з трьох дітей є прийомною, а біологічний батько продовжує виплачувати аліменти.

"Кожен військовозобов'язаний чоловік, який має право на відстрочку, обов'язково її отримає. Для цього потрібно особисто подати на ім’я голови комісії ТЦК та СП за місцем військового обліку заяву. Форма заяви визначена у додатку 4 Постанови Кабінету міністрів України. До заяви потрібно додати підтверджуючі документи перелік яких визначено у додатку 5 тієї ж Постанови", — додали у Полтавському обласному ТЦК та СП.

Нагадуємо, чи треба багатодітним батькам проходити ВЛК, щоб отримати відстрочку. За словами юристів, їх не можуть направити на медогляд до ухвалення відповідного рішення територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

Під час розгляду заяв від багатодітних батьків, ТЦК та СП не мають права направляти таких осіб на ВЛК, поки не буде ухвалене рішення комісією . Лише після ухвалення рішення щодо можливості або неможливості призову ці особи можуть бути залучені до подальших процедур.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть вручити повістку на ВЛК під час оформлення відстрочки. Згідно з чинними нормами, якщо військовозобов'язаний подав заяву, то його не можуть викликати на ВЛК, поки не буде ухвалено рішення про відстрочку. Однак, якщо чоловік не встиг подати таку заяву, ситуація інша.